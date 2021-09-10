DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türk savunma sanayisi ürünleri milli sistemle izlenecek
Melik Yağmur İnstagram Adresinde FUE Tekniğini Tanıttı!
Dr. Salih Onur Basat İle Liposuction Ameliyatı
15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor? 15 bin öğretmen atama başvuruları başladı mı?
Nobel ödüllü Malala’dan çağrı
Rusya ve Balerus’tan ‘birleşme’ adımı
Kamu personeline PCR testi zorunlu mu? Memurlar haftada kaç gün PCR testi yaptıracak?
İran Kudüs Gücü komutanı Kaani: Taliban'ı iktidarda istemiyoruz ama…
Aşı olmamış memurlara PCR testi zorunluluğu var mı? Devlet memurlarına PCR testi zorunluluğu mu geldi?
Esad rejimine karşı birleştiler
Sedat Peker'den BAE ve Türkiye iddiası
Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov ile görüştü
Nedim Şener'den Ahmet Altan'a eleştiri
BM Genel Sekreteri Guterres: Taliban'la diyalog kurmalıyız
Biden ile Cinping arasında kritik görüşme

TIMETURK / GENEL / Kamu personeline PCR testi zorunlu mu? Memurlar haftada kaç gün PCR testi yaptıracak?

Kamu personeline PCR testi zorunlu mu? Memurlar haftada kaç gün PCR testi yaptıracak?

Kamu personeline PCR testi zorunlu mu? Memurlar haftada kaç gün PCR testi yaptıracak? PCR testi uygulamasının kapsamı gün geçtikçe genişliyor. Daha önce aşı olmamış öğretmenlere ve işçilere zorunlu olan PCR testi uygulaması ile ilgili kamu kuruluşlarına yazı gönderildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tüm kamu kuruluşlarına gönderdiği PCR testi zorunluluğuna ilişkin yazıda aşı ya da test uygulamasının kamu kurumlarında da geçerli olacağı bildirildi.

41 Dakika Önce
2021-09-10 08:54:46
Kamu personeline PCR testi zorunlu mu? Memurlar haftada kaç gün PCR testi yaptıracak?

Kamu personeline PCR testi zorunlu mu? Memurlar haftada kaç gün PCR testi yaptıracak? PCR testi uygulamasının kapsamı gün geçtikçe genişliyor. Daha önce aşı olmamış öğretmenlere ve işçilere zorunlu olan PCR testi uygulaması ile ilgili kamu kuruluşlarına yazı gönderildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tüm kamu kuruluşlarına gönderdiği PCR testi zorunluluğuna ilişkin yazıda aşı ya da test uygulamasının kamu kurumlarında da geçerli olacağı bildirildi.

PCR testi uygulaması her alanda yayılarak genişliyor. İlk olarak öğretmenlere zorunlu tutulan PCR testi uygulaması bir çok alanda zorunlu hale geldi. Son olarak kamu kuruluşlarına da bir yazı gönderilerek burada çalışan ve aşı olmamış personelden de PCR testi isteneceği açıklandı.

Aşı olmamış memurlara PCR testi zorunluluğu var mı?

Aşı olmamış devlet memurlarını ilgilendiren çok önemli gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den tüm kamu kuruluşlarına PCR testi zorunluluğuna ilişkin bir yazı gönderdi. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kamu kurumlarına gönderilen yazı ile aşı ya da test uygulamasının kamu kurumlarında da geçerli olacağı bildirildi. Genelgeye göre aşı olmayan kişilerden kamu kurumlarında da PCR testi istenecek. Testler kayıt altında tutulacak.

Devlet memurlarına PCR testi zorunluluğu mu geldi?

Yapılan açıklamada devlet memurlarına da PCR testi zorunluluğu geldi. Aşı olmamış kamu çalılanlarından PCR testi isetenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada birkez PCR testi yaptırmaları işyer/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır" ifadeleri kullandı.

Daha önce tüm işçilere PCR testi zorunluıluğu getirilmişti

Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş