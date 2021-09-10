Kamu personeline PCR testi zorunlu mu? Memurlar haftada kaç gün PCR testi yaptıracak? PCR testi uygulamasının kapsamı gün geçtikçe genişliyor. Daha önce aşı olmamış öğretmenlere ve işçilere zorunlu olan PCR testi uygulaması ile ilgili kamu kuruluşlarına yazı gönderildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tüm kamu kuruluşlarına gönderdiği PCR testi zorunluluğuna ilişkin yazıda aşı ya da test uygulamasının kamu kurumlarında da geçerli olacağı bildirildi.

Kamu personeline PCR testi zorunlu mu? Memurlar haftada kaç gün PCR testi yaptıracak? PCR testi uygulamasının kapsamı gün geçtikçe genişliyor. Daha önce aşı olmamış öğretmenlere ve işçilere zorunlu olan PCR testi uygulaması ile ilgili kamu kuruluşlarına yazı gönderildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tüm kamu kuruluşlarına gönderdiği PCR testi zorunluluğuna ilişkin yazıda aşı ya da test uygulamasının kamu kurumlarında da geçerli olacağı bildirildi.

PCR testi uygulaması her alanda yayılarak genişliyor. İlk olarak öğretmenlere zorunlu tutulan PCR testi uygulaması bir çok alanda zorunlu hale geldi. Son olarak kamu kuruluşlarına da bir yazı gönderilerek burada çalışan ve aşı olmamış personelden de PCR testi isteneceği açıklandı.

Aşı olmamış memurlara PCR testi zorunluluğu var mı?

Aşı olmamış devlet memurlarını ilgilendiren çok önemli gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den tüm kamu kuruluşlarına PCR testi zorunluluğuna ilişkin bir yazı gönderdi. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kamu kurumlarına gönderilen yazı ile aşı ya da test uygulamasının kamu kurumlarında da geçerli olacağı bildirildi. Genelgeye göre aşı olmayan kişilerden kamu kurumlarında da PCR testi istenecek. Testler kayıt altında tutulacak.

Devlet memurlarına PCR testi zorunluluğu mu geldi?

Yapılan açıklamada devlet memurlarına da PCR testi zorunluluğu geldi. Aşı olmamış kamu çalılanlarından PCR testi isetenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada birkez PCR testi yaptırmaları işyer/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır" ifadeleri kullandı.

Daha önce tüm işçilere PCR testi zorunluıluğu getirilmişti

Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.