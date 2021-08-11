700 binden fazla kamu işçisinin merakla beklediği zam görüşmeleri sonuçlandı. Hükümet ile sendika konfederasyonu arasında zam konusunda anlaşma sağlandı. Yüz binlerce kamu işçisi yüzde kaç zam aldıklarını araştırmaya başladı. Peki kamu işçisine yüzde kaç zam yapıldı? En düşük işçi maaşı ne kadar oldu? Kamu işçilerinin zam pazarlığı 2 Ağustos'ta başlamıştı.

700 binden fazla kamu işçisinin merakla beklediği zam görüşmeleri sonuçlandı. Hükümet ile sendika konfederasyonu arasında zam konusunda anlaşma sağlandı. Yüz binlerce kamu işçisi yüzde kaç zam aldıklarını araştırmaya başladı. Peki kamu işçisine yüzde kaç zam yapıldı? En düşük işçi maaşı ne kadar oldu? Kamu işçilerinin zam pazarlığı 2 Ağustos'ta başlamıştı.

Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacağı konusunda taraflar anlaşmaya vardı. 700 binden fazla kamu işçisine 2021-2022 yılında ne kadar zam yapılacağı açıklandı.

Kamu işçisine yüzde kaç zam yapıldı?

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

En düşük kamu işçisi maaşı 4 bin 800 olsun önerisi

Önce yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.

700 bin kamu işçisi bulunuyor

Türkiye'de 700 binden fazla kamu işçisi bulunuyor. Kamu işçileri günlerdir ne kadar zam alacaklarını merak ediyordu. Hükümet ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Kamu işçisi nedir?

Kamu işçisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (D) bendini ifade ediyor. İlgili bentte kamu işçisi tanımlanmış durumda. Bu kişiler ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçilerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.