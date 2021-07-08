Kamu işçisine ne kadar zam yapıldı? 4D kamu işçisi Temmuz'da yüzde kaç zam yapılacak? Kamuda çalışan 700 bine yakın işçiye yapılacak zam oranı belli olmaya başladı. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile hükümetin zam teklifi belli oldu. Hükümet maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL zam önerildi.

Kamu işçisine ne kadar zam yapıldı? 4D kamu işçisi Temmuz'da yüzde kaç zam yapılacak? Kamuda çalışan 700 bine yakın işçiye yapılacak zam oranı belli olmaya başladı. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile hükümetin zam teklifi belli oldu. Hükümet maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL zam önerildi.

Kamu işçisine yapıalcak zam teklifi belli oldu. Türk-İş Genel Sekreteri Ramazan Ağar yaptığı açıklamada gelen zam teklifini açıkladı. Ağar Ağar, "Sayın bakanımız 3577-3750 lira ücret alanlara 100 lira, 3750-4000 liraya kadar ücret alanlara 60 lira seyyanen zam teklif etti dedi.

Kamu işçisine ne kadar zam yapıldı?

Hükümet 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL zam önerildi. Zam konusunda henüz son nokta koyulmadı. Yüz binlerce kamu işçisi de maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırıyor.

En düşük brüt 4.800 TL teklifi

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, iki konfederasyon tarafından hazırlanan ortak talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu. Tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini isteyen konfederasyonlar, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Memurlar Temmuz'da ne kadar zam alacak?

Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.

Sendikalar ne kadar zam istiyor?

Bu yıl ortak teklif veren Türk-İş ile Hak-İş ilk 6 ay için yüzde 20 zam istiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.