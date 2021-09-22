Kamu 100 bin atama hangi branşlarda ve bölümde olacak? 100 bin memur atama ne zaman yapılacak?

Milyonlarca kişi 2021 yılında yapılan KPSS sınavına girerek devlet memuru olmak için ter döktü. Sınav sonuçlarının yavaş yavaş açıklanmasından sonra atama bekleyen adayları sevindiren bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre bu yılın sonuna kadar kamuda 100 bin kişi işe yerleşmiş olacak. Kendi bölümlerinde ve branşlarında atama bekleyen binlerce kişi de Kamu kurumu 100 bin atama hangi branşlarda ve bölümde olacak? 100 bin memur atama ne zaman yapılacak? gibi soruları sormaya başladı?

Milyonlarca kişi 2021 yılında yapılan KPSS sınavına girerek devlet memuru olmak için ter döktü. Sınav sonuçlarının yavaş yavaş açıklanmasından sonra atama bekleyen adayları sevindiren bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre bu yılın sonuna kadar kamuda 100 bin kişi işe yerleşmiş olacak. Kendi bölümlerinde ve branşlarında atama bekleyen binlerce kişi de Kamu kurumu 100 bin atama hangi branşlarda ve bölümde olacak? 100 bin memur atama ne zaman yapılacak? gibi soruları sormaya başladı?

Her yıl 1 milyondan fazla adayın ter döktüğü KPSS sınavlarının sonuçları açıklanmaya başlanırken adaylar da devlet kadrolarına atanmanın hayalini kuruyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberinde geçen 100 bin kişinin 2021 yılında işe yerleştirileceği atama bekleyenleri sevindirdi.

Kamu 100 bin atama hangi branşlarda ve bölümde olacak?

Kamu alımlarında henüz branş ve bölüm dağılımları belli değil. Kamuya işçi ve memur alımları parça parça yapılıyor. Kamu kurumları personel alımını artık Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştiriyor. Türkiye İş Kurumu da internet sitesi üzerinden yeni ilanları duyuruyor. Bu sene sonuna kadar kamuda 100 bin kişinin işe yerleştirileceği öngörülürken; kamu kurumları personel alımını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştiriyor.

100 bin atama ne zaman yapılacak?

Kamuya ve özel sekötöre her yıl olduğu gibi bu sene de oldukça fazla işçi ve memur alımı yapılacak. Alımlar parça parça ilanlar halinde yapılacak. Toplu halde 100 bin kişilik bir alım olmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.