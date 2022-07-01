Kamalpaşa karayolu kapandı mı? Artvin Sarp Sınır Kapısı Kemalpaşa yolu açıldı mı, kapalı mı? Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi. Dev kayaların TIR'ların üzerine devrildiği heyelanda 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Heyelan nedeniyle Sarp Sınır Kapısına giden Kemalpaşa karayolu ulaşıma kapandı. Bölgenin temizlenmesi ve güvenli hale getirilmesinden sonra yolun yeniden açılacağı belirtiliyor.

Kamalpaşa karayolu kapandı mı? Artvin Sarp Sınır Kapısı Kemalpaşa yolu açıldı mı, kapalı mı? Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi. Dev kayaların TIR'ların üzerine devrildiği heyelanda 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Heyelan nedeniyle Sarp Sınır Kapısına giden Kemalpaşa karayolu ulaşıma kapandı. Bölgenin temizlenmesi ve güvenli hale getirilmesinden sonra yolun yeniden açılacağı belirtiliyor.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyalan yaşandı. Heyelanda ne yazık ki can kayıpları oldu. Heyelan nedniyle yol ulaşıma kapatılırken bölgeye çok sayıda 112 Acil ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı tüneli mevkiinde meydana gelen heyelanda, uluslararası taşımacılık yapan bir TIR toprak altında kaldı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kamalpaşa karayolu kapandı mı?

Yaşanan heyelanda ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı. Heyelan nedeniyle Sarp Sınır Kapısına giden Kemalpaşa karayolu ulaşıma kapandı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk kayaların bölgedeki 4 TIR'ın üzerine düştüğünü belirtti. TIR'lardan ikisi kayaların altında kalırken diğer ikisinde hasar oluştu.

Vali'den açıklama

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirtti.

Heyelanın sürüklediği kayaların bölgedeki 4 TIR'ın üzerine düştüğünü ifade eden Doruk, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Doruk, 2 TIR'ın tamamen kayaların altında kaldığını, 2 TIR'da ise hasar oluştuğunu kaydetti.