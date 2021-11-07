Kalp krizine karşı aspirin kullananlar bu habere dikkat!

Kalp krizi riskine karşı aspirin kullanmanın gerçekten koruyucu etkisi var mı? Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ebru Özenç, konu ile ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Aspirinin bulunuşu, ateş düşürmede bir dönüm noktası olmuştur. Ancak aspirin ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliğinin yanında çok daha fazla özellikler barındırır.

Nobel ödülü kazandı

1950'li senelerde aspirin kullanan kişilerde kalp krizi ve felç olaylarının daha az gözlenmesi, bu konudaki araştırmaları farklı bir yöne çevirdi. Aspirinin bu özelliğinin bulunması, Nobel ödülü kazandırdı.

Kalp için iki yol var

Kalbin korunmasında iki yöntem vardır. Henüz hastalık ortaya çıkmadan önleyici korumanın yanında bir de kalp damar hastalığı geliştikten sonra, yeni olay gelişmesini önleme adına tedavi uygulanır.

Ölümcül sonuçlanabilen tehlikeli tablolara da yol açabilir

Aspirin burada ikinci yöntemde devreye giriyor. Mesela; kalp krizi geçiren bir hastanın kanı sulandırmada düşük doz aspirin kullanmasının faydasının tereddüt oluşturan bir yönü yoktur. Fakat bütünüyle sağlıklı diyebileceğimiz bir insanda ‘'kalbi korusun'' diye rutin aspirin kullanması son senelerde tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmanın nedeni, aspirinin mide kanaması ya da beyin kanaması gibi ölümcül sonuçlanabilen tehlikeli tablolara da yol açabilmesidir.

Dikkatli yaklaşılması gereken hususlar

Peki bu konuda neye göre hasta seçimine karar verilmeli? Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ebru Özenç'e göre; bu hususta son senelerde bir takım değerli tetkikler bulunmaktadır. Örneğin kalsiyum skorlaması denilen bir tomografik tetkikte kalp damarlarında kireçlenme saptanmışsa ya da ulltrasonla beyne giden boyun damarlarında kireçlenmeler bulunuyorsa aspirin kullanımı oldukça doğru bir yaklaşım olur. Bu noktada mühim olan nokta hastanın kanama riskinin de eş zamanlı şekilde değerlendirilmesidir. Midesinde ülser ve gastrit olan hastalarda bu konuya dikkatli yaklaşmak gereklidir.

Bu durumlarda fayda sağlayabilir

Şeker hastalığı, hipertansiyonu ya da kolesterol yüksekliği olan fakat bilinen damar hastalığı bulunmayan 65 yaş üstü insanlarda aspirinin kalbi koruduğuna ilişkin daha fazla veri bulunuyor. Bu yüzden böyle ek hastalıkları bulunan insanlara uygulanan tedavilere ek olarak aspirin başlanması fazladan fayda sağlayabilir.

Gençler sigaradan uzak durmalı

Gençler için ise dikkat edilecek başka bir husus var. Sağlıklı beslenme, spor yapılması ve sigaradan uzak durulması, yalnızca aspirin kullanarak kalplerine yarar beklemelerinden çok daha değerli...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.