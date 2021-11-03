Kalp krizi belirtilerini herkesin bilmesi gerekiyor

Kalp krizine erken müdahale etmek çok önemlidir. Bu sayede hayati risk azaltılır ve kalp kasının zarar görmesi engellenebilir. Peki kalp krizi geçireceğimizi nasıl anlayacağız? Kalp krizinde risk faktörleri neler? Kalp krizi nasıl tedavi ediliyor? Neden kalp krizi geçiriyoruz? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...



Kalp krizi göğüste aniden ortaya çıkan sıkışma ve ağrı hissiyle başlar. Kalp krizine erken müdahale hayati risk olmaması ve kalp kasının zarar görmemesi için çok önemlidir. Ayrıca şeker hastalığı, fazla kilo, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi faktörlerde değişiklik yaparak kalp krizini geciktirmek mümkündür.

Neden kalp krizi geçiriyoruz?

Kalp damarındaki plakların aniden yırtılıp üzerine pıhtı oturması ile kalp damarı aniden tıkanabiliyor. Bunun sonucunda da kalp kası oksijensiz kalıyor. Oksijensiz kalan kalp kası hücreleri bir süre sonra ölmeye başlıyor. Bu sürece kalp krizi veya miyokart infarktüsü ismi veriliyor.

Kalp krizinde risk faktörleri neler?

Kalp krizi riskini artıran faktörler değiştirilebilen ve değiştirilemeyen faktörler olarak ikiye ayrılıyor. Değiştirilemeyen faktörler genetik faktörler, yaş, erkek olmak, ailede erken yaşta kalp krizi öyküsü olması olarak sayılabilir. Bu riskler yaşla birlikte artışa geçmektedir.

Değiştirilebilen faktörler ise sigara kullanımı, diyabet (şeker) hastalığı, kanda yağ oranının yüksek olması, obezite, yüksek kan basıncı olarak sayılabilir.

Kalp krizi vücutta hangi belirtiler gösteriyor?

Kalp krizinde genel olarak göğüs kafesinin ortasında ağrı oluyor. Şikayet genellikle birkaç dakika sürüyor veya gelip geçici oluyor. Göğüste baskı, ağırlık, sıkışma ve ağrı hissediliyor.

Kollarda, sırtta, omuzlarda, boyunda, çenede ve midenin üst kısmında ağrı da görülebiliyor.

Ayrıca ani bir şekilde soğuk ter basması, özellikle kadınlarda sebepsiz ani yorgunluk atakları, bulantı ve kusma, aniden oluşan baş dönmesi, var olan şikayetlerin artması ya da süresinin uzaması da kalp krizi belirtilerindendir.

Kalp krizinin tedavisi olay başladıktan sonraki ilk saatler içinde çok etkilidir. Bu yüzden kalp krizinden şüphelenirseniz en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Bu sayede hızlı tanı ve tedavi ile krizi hasarsız atlatabilirsiniz.

Kalp krizi tedavisinde hangi yöntemler uygulanıyor?

Kalp krizinin tedavisinde kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar, oksijen tedavisi, pıhtı eriten ilaçlar, trombolitik tedavi, perküten koroner girişimler, ADE inhibitörleri, kan sulandırıcı ilaçlar, beta blokerler, kolesterolü düşüren ilaçlar ve diğer bazı tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.