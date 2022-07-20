Kalp çarpıntısına ne iyi gelir? Kalp çarpıntısı neden olur ve nasıl geçer?

Toplumda yaygın bir şekilde görülen sağlık sorunlarından kalp çarpıntısı arama motorunda en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Kalp çarpıntısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Kalp çarpıntısı neden olur? İşte tüm detaylar…

Vücudumuzun en önemli organları arasında yer alan kalp, dolaşım sisteminin sistematik bir şekilde çalışması için en gerekli organlarından birisidir. Kalbinortalama hızı olan 100'den 140 ve üstü bir hız aralığında hızlanan kalpte çarpıntı meydana gelir. Bu durum beraberinde sağlık problemine neden olur.Kalp çarpıntısı, farklı sebeplerle ortaya çıkabilmektedir.Kalp çarpıntısı belirtileri neler? Merak edilen bu konu hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detaylar.

KALP ÇARPINTISINA NE İYİ GELİR?

Kalp çarpıntısı sağlık sorununa doktora gitmeden de evde uygulayabileceğiniz yöntemler mevcuttur. Bunlar;

Kalp çarpıntısına iyi gelen yöntemler arasında sağlık dostu olan kedi otu bitkisi gelmekte. Kedi otunu sıcak su ile demledikten sonra içiniz. Şifa deposu olan kedi otu bitkisi oluşan çarpıntıların hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

Kalp çarpıntısına iyi gelen besinler arasında bir diğeri ise nane bitkisi tüketmektir. Nane oluşan çarpıntına iyi gelir ve rahatlamanızı sağlar.

Sofralarımızın vazgeçilmez besinleri arasında yer alan kekik, lezzetin yanı sıra meydana gelen kalp çarpıntısının da hafiflemesine yardımcı olan şifa deposu bir besindir.

KALP ÇARPINTISI NEDENLERİ

Kalp yetmezliği

Kalp kası hastalığı

Belirli ilaçlara tepki

Tiroid bezinin fazla çalışmasından neden oluna bilinir.

Uyuşturucu madde kullanmak

Kalp kapakçık hastalığının meydana gelmesi durumu,

Kalp tümörleri,

Kalpteki enfeksiyon ve bakteriler,

Kalbin bazı doğuştan sorunlar meydana gelmesi,

Çok fazla alkol tüketimi

KALP ÇARPINTISI BELİRTİLERİ

Toplumda en çok görülen sağlık problemlerinden kalp çarpıntısı belirtileri şu şekildedir;

Kalp çarpıntısının en önemli belirtileri arasında genellikle nefes darlığı

Baş dönmesi

Nabızda artış

Bayılma

Kalp atışlarında hızlı artış

Göğüste rahatsızlık ve boğulma hissi gibi belirtiler kalp çarpıntısı belirtileri arasında yer almaktadır.

KALP ÇARPINTISI ANINDA NE YAPILMALI?

Kalp çarpıntısı durumunda ne yapılmalı, nasıl önlem alınmalı? Kalp çarpıntısı sendromu birçok sebepten meydana gelen durumlar arasındadır. Eğer ki böyle bir durumile karşı karşıya kaldıysanız, derin nefes alıp sakin bir yerde oturup dinlenin.

Ardından çarpıntı hissi devam ediyor ise bir bardak su içip sakinleşmeye çalışın. Dinlendiğiniz halde hala kalp çarpıntısı devam ediyor ve baş dönmesi, göz kararması gibi bir durumda gözlemleniyorsa mutlaka etrafınızdan bulunan birinden yardım isteyiniz.