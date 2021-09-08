Kalp Çarpıntısı kitabı konusu nedir? Kalp Çarpıntısı kitabı yazarı kim? Kalp Çarpıntısı adlı kitabın içeriğindeki bazı ifadelerin çocukların sağlığına olumsuz etki bırakacağın karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kalp Çarpıntısı kitabı muzır ve müstehcen ilan etmiştir. Söz konusu kitabın 1117 sayılı kanunun 3266 sayılı kanunla değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kalp Çarpıntısı kitabı konusu nedir? Kalp Çarpıntısı kitabı yazarı kim? Kalp Çarpıntısı adlı kitabın içeriğindeki bazı ifadelerin çocukların sağlığına olumsuz etki bırakacağın karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kalp Çarpıntısı kitabı muzır ve müstehcen ilan etmiştir. Söz konusu kitabın 1117 sayılı kanunun 3266 sayılı kanunla değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kalp Çarpıntısı adlı kita ile ilgili önemli kararlar alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan karara göre Kalp Çarpıntısı kitabı 18 yaşından küçüklerin manevi gelişime olumsuz etki yaptığı belirtilri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmi Gazete´de yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuz 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitabın çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğuna karar vererek, muzır ve müstehcen ilan etmiştir" denildi. Kurul kararında ise "Kurulumuzca 'Kalp Çarpıntısı cilt-1; cilt-2' isimli kitabın Re'sen incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı kanunun 3266 sayılı kanunla değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kalp Çarpıntısı kitabı konusu nedir?

Kalp Çarpıntısı kitabının içeriği ve bazı ifadeleri nedeniyle 18 yaşından küçüklere olumsuz etkiye neden olabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmi Gazete´de yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuz 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitabın çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğuna karar vererek, muzır ve müstehcen ilan etmiştir"

Kalp Çarpıntısı kitabı yazarı kim?

Kalp Çarpıntısı kitabı İngiliz yazar Alice Oseman tarafından yazılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.