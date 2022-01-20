Kalıcı bir şekilde kilo verebilmek için...

Birçok insan verdiği kiloları çok hızlı bir şekilde geri almaktan şikayetçi. Peki kalıcı bir şekilde nasıl kilo verilebilir? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Obezite tüm dünyada görülen önemli bir sorun. Fazla kilo insan sağlığının düşmanlarından biri. Kilo kontrol altına alınmadığı zaman kötü hastalıklara neden olabiliyor. Uzman isimler fazla kilolardan kurtulmak için doğru bir beslenme programı uygulamak gerektiğini söylüyor. Şok diyetlerle hızlı bir şekilde verilen kilolar yağ kaybına değil kısa süreli su kaybına sebep oluyor. Bunun önüne geçmek için sağlıklı beslenmenin yaşam şekline döndürmek ve kilo kaybının kalıcı hale gelmesini sağlamak gerekiyor.

Kalıcı bir şekilde kilo vermek için ne yapmak gerekiyor?

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen birçok kişinin düştüğü hatalardan biri de diyet yaptıktan sonra kendine yasaklı olan bütün yemekleri fazla yemek ve bu yemeyi sürekli hale getirmektir. Bu yüzden de 2 ay içinde eski kiloya geri dönülüyor.

Diyet yaparken davranış değişikliği sağlanmazsa, kişi bu süreçte kendini çok kısıtlayıp diyet sonrasında istediğim kiloya ulaştım diyerek eski beslenme alışkanlarına geri dönerse bu durumda kilo artışı olacaktır.

Verilen kiloların kalıcı olması için sağlıklı beslenme sürecini geçici bir süreç olarak görmemek gerekir. Kalıcı kilo kaybı için kalıcı alışkanlıklar edinmek gerekir.

Sabahın erken saatlerinde yaşanan iştahsızlık yüzünden birçok insan kahvaltıyı geçiştiriyor. Günün en önemli öğünü geçiştirildiği zaman metabolizma hızı olumsuz etkilenir. Bu durum bir sonraki öğünde çok daha fazla yemenize sebep oluyor. Ayrıca kan şekerinizin düşmesine ve sağlıksız gıdalara yönelmenize sebep olur.

Kilo problemi yaşamanın en büyük sebeplerinden biri gün içinde yeterli miktarda su içilmemesidir. İnsan vücudunun en temel ihtiyacı olan su yağ yakımının vücuttan atılmasını sağlar. Bu yüzden gün içinde en az 12 bardak su tüketmeye özen göstermek gerekir.

Kış mevsiminde genellikle birçok insan kilo alır. Soğuk havalarda vücudun ısısını koruyabilmek için daha çok yemek yeme isteği oluşur. Hareketsizlik de eklenince vücutta ödem birikmesine ve şişkinlik oluşmasına sebep olur. Bunun önüne geçmek için tuz tüketimini azaltmak ve yemeklere tuz yerine daha çok baharat kullanmak gerekir.

Güne daha dinç başlamak için her sabah 45 dakika yürüyüş yapmak önemlidir. Aç karnına yapılan yürüyüş ve egzersizler yağ yakımını hızlandırır, daha kolay kilo vermenizi sağlar. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve bunun sürekliğini sağlamak için haftada en az 3 gün spor yapmak gerekir.



.