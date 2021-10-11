Kalfalık ücreti ne kadar oldu? Kalfalık maaşına zam mı geldi? Mesleki Eğitim merkezleri kalfalar ne kadar ücret alacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Mesleki Eğitim merkezlerinde son sene kalfalık eğitimi alan öğrencilere müjde verdi. Erdoğan açıklamasında kalfalık ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Peki kalfa ücretlerine ne kadar zam geldi. Erdoğan açıklamasında kalfalık ücretlerinin asgari ücretin yarısına çıkartıldığını duyurdu.

Kalfalık ücreti ne kadar oldu? Kalfalık maaşına zam mı geldi? Mesleki Eğitim merkezleri kalfalar ne kadar ücret alacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Mesleki Eğitim merkezlerinde son sene kalfalık eğitimi alan öğrencilere müjde verdi. Erdoğan açıklamasında kalfalık ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Peki kalfa ücretlerine ne kadar zam geldi. Erdoğan açıklamasında kalfalık ücretlerinin asgari ücretin yarısına çıkartıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan binlerce kalfaya müjdeli haber geldi. Kalfaların alacağı ücretlere zam yapıldı. ErdoğanMesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada kalfalık ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

Kalfalık ücreti ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında kalfalık ücretlerinde artış olacağını açıkladı. Erdoğan kalfalık öürencilerinin asgari ücretin 3'te 1 değil yarısı kadar ücret alacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunkları söyledi: "Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerin ücretlerini iyileştiriyoruz. Artık asgari ücretin üçte biri kadar değil asgari ücretin yarısı kadar ücret alacaklar. Gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız."

Kalfa nedir?

Aşaması çırakla usta arasında bulunan zanaatçı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.