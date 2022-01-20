Kalça displazisi tedavisi nasıl yapılmalı?

Kalça çıkığında erken teşhis önemlidir. Yenidoğan bebeklerin fiziksel problemler yaşamaması için 1 ayları dolduktan sonra kalça ultrasonu çektirilmeleri gerekir. Peki kalça ultrasonu ne zaman çekilmeli? Kalça ultrasonu nasıl çekilmeli? Kalça displazisi tedavisi nasıl olmalı? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz...



Ülkemizde her 1000 bebekten ortalama 5 ila 15'inde gelişimsel olarak kalça çıkığı görülüyor. Uzmanlar kalça displazisine erken tanı konulursa genel olarak tedavinin mümkün olduğunu söylüyor.

Henüz yürümeye başlamayan bebeklerde kalça çıkığının anne ve baba tarafından fark edilmesi mümkün olmayabiliyor. Kalça çıkığı tedavi edilmediği zaman bebek, ileriki yaşlarında hareket kısıtlamasına maruz kalabiliyor. Yaygın olarak karşılaşılan kalça çıkığı riskini değerlendirmek için bu tedbirin alınması ve gerekli görülürse tedavinin başlaması gerekir.

Bebek eğer makat pozisyonunda doğmuşsa, bebeğin gelişimi için kalça ultrasonu daha da önem kazanır. Ebeveynlerin bu nedenleri göz ardı etmemeleri hem kendileri için hem de bebekleri için önemlidir.

Neden kalça ultrasonu çekilmeli?

Bebeğin kalça ekleminin normal şekilde gelişip gelişmediğini anlamak, kalça çıkığı bulunup bulunmadığını değerlendirmek, ailede kalça çıkığı öyküsü bulunması durumunda riski tespit etmek için kalça ultrasonu çektirmek gerekir.

Bebeklerde kalça ultrasonu ne zaman çekilmeli?

Yenidoğan bebeklere doğumu takip eden 72 saat içerisinde muayene yapılır. Yapılan muayene herhangi bir fiziksel bir probleme rastlanmadığı taktirde, bebek 1 ayı doldurduktan sonra kalça ultrasonu çekilir. Ancak erken teşhis ve tedavi için 4 ayın geçirilmemesi gerekir.

Kalça ultrasonu öncesi nasıl hazırlık yapılmalı?

Ultrason öncesi herhangi bir tıbbi hazırlık yapılmaz. Çekim sırasında anne ve babanın bebeklerinin yanında olması, ona güvenli bir ortam sağlaması, korkmasını ve ağlamasının önüne geçecektir. Ultrason esnasında bebeğin üzerindeki kıyafetlerinin bir kısmı çıkarılabilir. Ultrason için kullanılan jelin bulaşması durumunda ailenin, yanında yedek bebek bezi bulundurması iyi olacaktır.

Kalça ultrasonu öncesi nasıl çekilir?

Bebek sırt üstü veya yan tarafa doğru yatırılır. Radyoloji veya sonografi uzmanı, bebeğin kalçasına ses dalgalarının iletilmesine yardımcı olan bir jel sürer. Ses dalgaları gönderen bir cihaz, jelin sürüldüğü bölgede gezdirilir. Ses dalgalarının geri dönüşü cihaz tarafından analiz edilerek görüntü elde edilir. Ultrason esnasında bebekte ağrı uyandıracak bir işlem yapılmaz. İşlem yaklaşık 20 dakika sürer. 1 veya 2 gün içerisinde sonuçlarda yer alan değerler çocuk doktoru tarafından değerlendirilir ve sonuçta kalça displazisi varsa erken tedaviye başlanır. Bu sayede bebek daha sağlıklı bir hayata adım atmış olur.

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