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TIMETURK / GENEL / Kakule unutkanlığa çare oluyor

Kakule unutkanlığa çare oluyor

Zencefilgil familyasından olann kakule bütün bir sene yeşil kalabilen bir bitkidir. Vücudumuza çok faydalı olan bu bitkiyi gelin daha yakından tanıyalım...

3 Saat Önce
2021-12-03 16:58:45
Kakule unutkanlığa çare oluyor


Kakule zencefilgil familyasındandır. Bütün bir sene yeşil kalır ve elli santimetreye kadar boyu uzayabilir. Koyu yeşil yapraklara, sarı çiçeklere sahip bu bitki dünyada en çok Batı ve Güney Hindistan ile Güneydoğu Asya'nın sıcak kısımlarında yetiştirilir.

Kakulenin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Kakule, mide problemlerine çok iyi gelir. Mide bulantısını keser ve mide ağrılarını dindirir. Yemeklere katılan kakule yediklerimizin daha kolay hazmedilmesini sağlar. İştahsızlık problemine sahip kişilerin iştahını açar.

Kakule kötü ağız kokusunu engeller ve nefesi tazeler. Antiseptik özelliğe sahip olan kakule vücudu mikroplardan koruyarak hastalıklara yakalanmamızı önler. Böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur, böbrekleri temizlemek doğal bir idrar söktürücü etkisi gösterir.

Kakulenin hafızayı güçlendirir, zihin açıklığı sağlayarak unutkanlık yaşayan insanlara yardımcı olur.

Düzenli kakule kullanımı cinsel gücün artmasına yardımcı olur. Çünkü kakule afrodizyak etkiye sahiptir.

Nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıkların iyileşme sürecinin hızlanmasını sağlar. Özellikle boğazı yumuşatma konusunda çok etkilidir.

Kakulenin kansere etkisi

Kakule, kanser türlerinin birçoğuna karşı vücudu koruyucu etkilere sahiptir. Gırtlak kanserinden karaciğer kanserine kadar birçok kanser türüne sahip hastalarda yapılan araştırmalara göre, düzenli kakule tüketmek, vücudumuzdaki sağlıklı hücrelerin sağlığını korumaya ve onları sayıca arttırmaya yarıyor. Bu da kanserli hücrelerin daha az etkin halde olmasına neden oluyor. Doğal olarak kakulenin kansere yakalanma riskini azalttığı, yakalanma durumunda da destekleyici olarak kullanılabileceği söyleniyor. Fakat kakuleyi doktor onayında kullanmak gerekiyor.

Kakule nasıl tüketilmeli?

Kakuleyi çay olarak tüketebilirsiniz. Aktardan aldığınız kakule çayını demleyip içerisine limon ve bal ekleyerek tüketebilirsiniz. Ayrıca içtiğiniz bitki çaylarına kakule tohumlarını kuturup havanda dövüp toz haline getirdikten sonra da ekleyebilirsiniz.

Kakule tozunu ayrıca yemeklerde ve tatlılarda da kullanabilirsiniz. Kakule Asya'da balık ve baklagillerle hazırlanan yemeklerde sık sık kullanılır, siz de bu şekilde kullanarak yemeklerinizin aromasını artırıp lezzet katabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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