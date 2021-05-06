Her yılın 5-6 mayıs tarihleri arasında kutlanan kakava şenlikleri bu yıl da koronavirüs pandemisi nedeniyle sönük geçti. Sembolik olarak yakılan ateş ile birlikte başta Edirne olmak üzere yurdunu pek çok kesiminde kakava şenlikleri kutlandı. Peki kakava nedir? Roman vatandaşlar tarafından kutlanan kakava şenliği renkli görüntülere neden oldu. Kakava ateşi üzerinden atlayarak başlayan şenlik su kenarlarında piknik yapma, müzik ve dans ile devam eder. Binlerce Roman bu günde doyasıya eğlenir. Peki Kakava ateşi nedir, Kakava ne zaman kutlanır?

Her yılın 5-6 mayıs tarihleri arasında kutlanan kakava şenlikleri bu yıl da koronavirüs pandemisi nedeniyle sönük geçti. Sembolik olarak yakılan ateş ile birlikte başta Edirne olmak üzere yurdunu pek çok kesiminde kakava şenlikleri kutlandı. Peki kakava nedir? Roman vatandaşlar tarafından kutlanan kakava şenliği renkli görüntülere neden oldu. Kakava ateşi üzerinden atlayarak başlayan şenlik su kenarlarında piknik yapma, müzik ve dans ile devam eder. Binlerce Roman bu günde doyasıya eğlenir. Peki Kakava ateşi nedir, Kakava ne zaman kutlanır?

Tam kapanma tedbirleri kapsamına geçen sene olduğu gibi bu sene de kakava şenlikleri tam olarak hayata geçmedi. Kakava şenlikleri kapsamında sembolik ateş yakıldı. Roman mahallelleri tam kapanma nedeniyle bu sene de kısıtlamalara uyarak kakavayı kutladı. Peki Kakava nedir? Kakava ne zaman kutlanır? Kakava ateşi nedir?

Kakava nedir?

Kakava şenlikleri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kakava nedir? Kakava şenliği en anlaşılır tanımıyla Hıdırellez kutlamalarının Roman kültüründeki yansıması olarak açıklanabilir. Ateş üstünden atlama, su kenarlarında piknik yapma, müzik, dans bugün gerçekleştirilen eğlencelerdir. Kırklarelinde bu festivaller Şeytan Deresi'nden geçilerek yapılır. Kakava Şenliği günümüzde Edirne Valisi ve Belediye Başkanı tarafından desteklenen uluslararası bir festival oldu.

Kakava kültürü nereden gelmiştir?

Baharın gelişinin kutlandığı Kakava Şenlikleri'nin kökeni Mısır ve Ön Asya'dan gelmektedir. Kakava'nın kaynağı ve kökeni binlerce yıl öncesine, aşağı Mısır'daki kıpti firavun krallar dönemine uzanmaktadır. Bu nedenle kakava köken itibariyle Mısır patentli. Mezopotamya içerikli ve inanç kaynaklı çok eski bir halk kültürüdür. 16 yy dan beri kutlanmaktadır. 2003 yılında yapılan başvurular sonucunda kültür bakanlığı'nın resmi festivalleri arasında yer almıştır.

Kakava hangi illerde kutlanır?

Edirne ve Kırklareli ile Türkiye'nin bazı batı şehirlerde bugün bile Kakava sevinçle kutlanmaktadır. Kakava Roman kültürünün baskın olduğu hemen her yerde kutlanır.

Kakava şenlikleri nedir?

Kakava kutlamalarına hazırlanan Romanlar için mayıs ayı daha da heyecanlı geçiyor. Kakava'nın yaklaştığı her gün katlanan heyecanla hazırlıklara son şekli veriliyor. Şenlik boyunca Romanlar tarafından Tunca Nehri suyuyla el ve yüz yıkayıp sıhhatli olunacağına inanılması, nehir kenarındaki ağaçlardan muratların kabul olması için yeşil dal koparılması ve Baba Fingo'nun şafak vakti Tunca'dan çıkacağının beklenmesi gibi ritüeller yerine getiriliyor.

Kakava ne demek?

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'ndeki araştırmaya göre Nazif Karaçam'a göre Kakava, “Tencere Bayramı” anlamına gelmektedir. Bir diğer araştırmacı İ. Hakkı Soyyanmaz'a göre ise Ka'kaa kelimesi hem “millî bayram” hem de “silah ve savaş gürültüsü” anlamlarına gelmektedir.

Kakava koronavirüs nedeniyle soluk geçti

Edirne'de her yıl 5- 6 Mayıs tarihleri arasında binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Coronavirüs tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulaması nedeniyle buruk karşılandı.

Baharın gelişi olarak da bilinen kutlamalar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve çeribaşı Fikri Ocak tarafından sembolik olarak dev ateşin yakılmasıyla akşam saatlerinde başladı. Kentte binlerce kişinin katılımıyla yapılan kutlama alanı olan Sarayiçi, tam kapanma uygulaması nedeniyle, polis ekiplerince giriş- çıkışlara kapatıldı. Sarayiçi'ne gidemeyen Romanlar, havanın kararmasıyla birlikte evlerinin önünde ateş yakarak Kakavayı kutladı. Menzirahır Mahallesi'nde kutlamalar yakılan ateşlerler başladı. Ateşin üzerinden dilek tutup atlayanlar, ardından çalınan Trakya'nın 9-8'lik havaları eşliğinde göbek atıp gönüllerince eğlendi. Genç kızların gelinlik giyerek ateşin etrafında göbek attığı gecede Coronavirüs önlemlerinin de unutulduğu görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.