Kakao yağlı doğal roll-on nasıl yapılır?

Ter kokusunu önlemek için kullandığımız roll-onlar alüminyum, paraben ve triclosan gibi vücudumuza zarar veren birçok kimyasal madde içeriyor. Peki evde doğal malzemeler kullanılarak roll on nasıl hazırlanır? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Yaz kış ter döküyoruz. Ter kokusu bizi ve çevremizi rahatsız ediyor. Bu kötü kokudan kurtulmak için deodorantlara ve roll-onlara başvuruyoruz. Ancak bu ürünler vücudumuza zararlı birçok kimyasal madde içeriyor. Alüminyum, paraben ve triclosan bu maddelerden yalnızca üç tanesi. Peki ter kokusu kaderimiz mi? Bu kokudan doğal ürünler kullanarak kurtulamaz mıyız? Ter kokusunu önleyecek doğal bir roll-on yok mu? Gelin birlikte bakalım...

Evde kakao yağlı doğal roll-on nasıl hazırlanır?

Kakao yağlı doğal roll-on hazırlamak için dört çorba kaşığı kakao yağı, iki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ya da tatlı badem yağı, iki çorba kaşığı mısır veya buğday nişastası, iki çorba kaşığı karbonat, on beş damla esans yağa ihtiyacınız olacak. Esans yağ olarak limon, portakal, bergamot, vanilya veya nane kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum, hangi koku hoşunuza gidiyorsa onu kullanın.

Roll-onu hazırlamak için kakao yağını, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ya da tatlı badem yağından biri ile birlikte benmari usulü ocakta eritin. Yağ karışımı iyice eriyince ocağın üzerinden alın ve içine diğer malzemeleri ekleyin ve güzelce karıştırın. Kapaklı uygun bir kabın içerisine veya temizlediğiniz boş bir roll-on kutusuna karışımı koyun ve katılaşması için buzdolabında bekletin. Katılaştıktan sonra doğal roll-on kullanıma hazır olacaktır. Onu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Eğer hassas bir cildiniz var ve bu yüzden karbonat kullanmak istemiyorsanız sizlere başka bir önerimiz olacak. Krem deodorant hazırlamak için iki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, bir çorba kaşığı buğday veya mısır nişastası, bir tatlı kaşığı beyaz kil ve beş damla esans yağa ihtiyacınız olacak. Bir kabın içerisine az önce saydığımız malzemelerin hepsini ekleyin ve güzelce karıştırın. Karışım homojen bir hal aldığında krem deodorantınız hazır olacaktır. Katılaşması için bu karışımı buzdolabında ağzı kapalı bir şekilde bekletebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.