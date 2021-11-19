Kakao maskesi kırışıklıkları azaltıyor

Cilt bakımına önem veriyor fakat kimyasal ürünler kullanmaktan uzak duruyorsanız sizler için gözenekleri temizleyen ve yüzde oluşmuş kırışıklıkları azaltan kakao maskesi tarifimiz var. Gelin bu maskenin nasıl hazırlandığına ve cilde sağladığı faydalara birlikte bakalım...



Artık hepimiz her konuda doğal olanın kıymetini anladık ve ona yöneliyoruz. Cildimiz bizim için çok değerli. Ona bakım yapmak istiyorsanız fakat piyasada satılan kimyasal ürünlerden hoşlanmıyorsanız doğal ürünlerle de çok güzel maskeler hazırlayabilirsiniz. Bunlardan biri de kakao maskesi...

Kakao maskesi nasıl hazırlanır?

Kakao maskesi hazırlamak hem çok pratik hem de çok ekonomiktir. İçerisinde bulunan malzemeler her evde bulunur. Gelelim malzemelere...

Kakao maskesi hazırlamak için iki çorba kaşığı kakao, bir tepeleme çorba kaşığı ev yapımı yoğurt ve bir tatlı kaşığı bala ihtiyacınız olacak. Eğer çok yağlı bir cilde sahipseniz yoğurt yerine 3-4 yemek kaşığı kadar süt kullanabilirsiniz. Ayrıca temin edebilirseniz ham kakao çok daha etkili olacaktır, bunu da belirtelim...

Kakao maskesini hazırlamak için kakao, yoğurt ve balı bir kabın içerisinde güzelce karıştırın. Maskenim miktarı fazla gelirse buzdolabında, hava almayacak bir kapaklı kabın içinde saklayabilirsiniz. Fakat yoğurt sulanma yapacağı için onu kısa sürede kullanmanız gerekecektir.

Kakao maskesini yapmadan önce cildinizi güzelce temizleyip kirde, yağdan ve varsa makyaj kalıntısından arındırmalısınız. Daha sonra cildinizi güzelce kurulamalı, ıslak olmamasına özen göstermelisiniz.

Kakao maskesini parmak uçlarınızla çok fazla bastırmadan dairesel hareketlerle masaj yaparak sürmelisiniz. Göz çevresi çok hassastır. Bu yüzden maskeyi göz çevresine asla uygulamamalısınız.

Kakao maskesini cildinize sürdükten sonra yirmi dakika bekletmelisiniz. Yirmi dakikanın sonunda cildinizi ılık bir suyla güzelce durulamalı ve temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulamalısınız. Cildinizin tamamen kuruyunca her zaman kullandığınız nemlendiricinizi sürmeyi ihmal etmemelisiniz.

Kakao maskesini düzenli olarak uygulamak isterseniz en az bir hafta sonra ikinci defa yapmalısınız. Daha sık yaparsanız kahvenin peeling özelliğinden dolayı cildiniz tahriş olabilir.

Kakao maskesinin cilde ne gibi bir faydası var?

Kakao maskesi, gözenekleri temizler ve sıkılaşmasını sağlar. Bu sayede ciltte yaşlanma karşıtı bir etki oluşturur, kırışıklıkların ise oluşumunu geciktirir ve var olan kırışıklıkların görünümünü azaltır. Cildin çok daha genç ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

Cildi ölü hicrelerden ve kalıntılardan arındırır. Canlı bir görüntüye sahip olunmasını sağlar. Sivilce ve siyah nokta oluşumunun da önüne geçer.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.