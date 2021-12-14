Tereyağı adeta her yemeği lezzet şölenine çeviriyor. Onu yemeklere katıyoruz, iskenderin üzerinde gezdiriyor, kurabiyelerin kıtır kıtır olmasını sağlıyoruz. Peki kahverengi tereyağını da biliyor muyuz? Gelin birlikte öğrenelim...



Tereyağı besin değeri sayesinde insan vücuduna birçok fayda içerir. Ayrıca kendine has aroması sayesinde içerisine katıldığı tatlıları, çorbaları, pilavları, yemekleri lezzet şölenine çevirir.

Kahverengi tereyağı nedir?

Biz az kullansak da dünya mutfağında birçok tarifin temelinde kahverengi tereyeyağı (brown butter) kullanılıyor. Ustalık ve dikkat isteyen bu yağ, birçok yemeğin lezzet sırrıdır.

Kahverengi tereyağı tereyağının yakılmadan, belli bir ısıda eritilip, içerisindeki süt maddelerinin ortaya çıkarıldığı, daha karamelize bir tadı ve kokusu olan yağ çeşididir. Kahverengi tereyağı, tereyağından elde edilir. Et yemeklerinde, kurabiyelerde, keklerde, fırın sebzelerinin üzerinde ve hemen hemen tüm tariflerde kullanabilir.

Kahverengi tereyağı nasıl elde edilir?

İlk olarak kaliteli bir tereyağı temin edin. Manda tereyağı da tercih edebilirsiniz. Tereyağını soğuk bir haldeyken yanmaz yapışmaz kalın tabanlı bir tencerenin içerisine alın. Kısık ateşte ocağın üzerinde ısıtmaya başlayın.

Ateşi sürekli kısık ateşte tutun ve spatula veya tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırın. Tüm tereyağının eridiğinden emin olun. Ocağın altı kısıkta, tereyağı da sürekli karıştırılma halinde olmalıdır. Çırpıyormuş kadar hızlı karıştırmaya özen gösterin. Bu aşamada eriyen tereyağının üzerinde hafif hafif tortular oluşmaya başlayacaktır.

Eriyen tereyağının üzerinde iyice tortuların birikmeye başlayınca süreç hızlanır. Isının her yere eşit miktarda dağılıyor olmasına dikkat edin. Asla dibi yanmamalıdır. Bu yüzden sürekli karıştırmanız gerektiğini unutmayın.

Kenarlardan hafif hafif fokurdamaların oluştuğunu göreceksiniz. Bu aşamada amber rengi alana kadar ve kokusu çıkana kadar güzel bir şekilde karıştırmaya devam edin. Çırpmaya yakın hareketlerle, kısık ateşte tereyağını kaynatın.

Tereyağının kokusu tam olarak çıkınca ve rengi koyulaşıp amber rengine dönüşünce ocaktan alın. Hemen kullanmayacaksanız cam bir kavanoza boşaltın ve soğumaya bırakın. Hemen kullanacaksanız oda sıcaklığında bir süre dinlendirin ve sonra kullanın. Kahverengi tereyağınız bu şekilde hazır olacaktır. Artık onu yemeklerinize ilave ederek lezzetlerini ikiye katlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.