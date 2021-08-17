Kahverengi gözlü anne ve mavi gözlü babanın çocuğunun gözü ne renk olur? Çocuk bekleyenler dünyaya gelmek üzere olan bebeklerinin gözlerinin hangi renkte olacağını merak ediyor. Yeni dünyaya gelen bebekler göz renklerini anne ve babanın göz renklerinden alır. Bazı durumlar bebeklerin göz rengi anne ve babanın göz renginden farklı olabilir. Peki annenin gözü kahverengi babanın gözü mavi ise çocuğun gözü hangi renk olur?

Kahverengi gözlü anne ve mavi gözlü babanın çocuğunun gözü ne renk olur? Çocuk bekleyenler dünyaya gelmek üzere olan bebeklerinin gözlerinin hangi renkte olacağını merak ediyor. Yeni dünyaya gelen bebekler göz renklerini anne ve babanın göz renklerinden alır. Bazı durumlar bebeklerin göz rengi anne ve babanın göz renginden farklı olabilir. Peki annenin gözü kahverengi babanın gözü mavi ise çocuğun gözü hangi renk olur?

Bebek sahibi olmayı bekleyen anne ve babalar çocuklarının gözlerinin ne renk olacağını merak edip araştırıyor. Kahverengi ve mavi renkli göze sahip olan ebeveynlerin çocuklarının gözlerinin hangi renk olacağı en çok sorulan sorular arasında. Peki kahverengi gözlü anne ve mavi gözlü babanın çocuğunun gözü ne renk olur?

Kahverengi ve mavi gözlü anne babanın çocuğunun gözleri ne renk olur?

Kahverengi ve mavi göze sahip anne ve babanın çocuklarının gözleri yeşil olamaz. Yeşil olma ihtimali sıfırdır. Dünyaya gelecek olan bebeğin göz rengi %50 kahverengi, %50 oranında mavi olabilir. Ancak bilim insanları bebeklerin göz renkleri konusunda halen kesin konuşmuyor. Genlerin göz rengi üzerinde etkisi ve göz renginin hangi tonda olacağı kesin olarak bilinemez.

Bebeklerde göz rengi nasıl oluşur?

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre bebeklerde göz rengi oluşumu hamileliğin 4.haftası ile birlikte oluşmaya başlamaktadır. Bu dönemde göz rengi gözün ön kısmında yer alan kıvrımlı tabakanın pigment miktarına göre değişken renklere sahip olabilir. Ön tabakada yer alan pigment miktarı fazla ise göz rengi kahverengi, pigment az ise göz rengi yeşil, pigment hiç yok ise göz rengi mavi olur. Yapılan araştırmalar koyu renkli kişilerde pigment sayısının fazla olmasından dolayı göz renklerinin de koyu olduğunu ortaya koymuştur. Bebeklerde göz rengi oluşumu da pigment sayısı ile orantılı bir biçimde gelişmektedir.

Yeşil-Kahverengi

Anne ve babanın gözleri yeşil-kahverengi ise bebeğin göz rengi %50 kahverengi, %37,5 yeşil ve %12,5 mavi olabilir.

Mavi-Mavi

Hem annenin hem de babanın göz renklerinin mavi olması durumunda bebeklerin göz rengi %99 mavi, %1 yeşil olur. Bu durumda bebeğin gözlerinin kahverengi olma ihtimali yoktur.

Kahverengi-Mavi

Kahverengi ve mavi gözlere sahip ebeveynlerin bebeklerinin göz rengi %50 kahverengi, %50 oranında mavi olabilir, yeşil olma ihtimali yoktur.

Kahverengi-Kahverengi

Anne ve babanın gözlerinin kahverengi olması durumunda bebeklerde göz rengi % 75 kahverengi,%6,25 mavi ve % 18,75 oranında yeşil olabilir.

Mavi-Yeşil

Mavi ve yeşil göz renkli ebeveynlerde bebeklerin göz rengi % 50 ihtimalle mavi, %50 ihtimalle ise yeşil olur. Kahverengi olma ihtimali yoktur.

Yeşil-Yeşil

Yeşil renkli anne ve babanın bebeklerinin göz rengi ihtimalleri %75 oranında yeşil, %25 mavi olur. Kahverengi görülme olasılığı ise yalnızca %1 olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.