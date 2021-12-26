Kahvenin taze olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?

Türkiye'de çaydan sonra en çok içilen sıcak içecek olan kahve vazgeçilmezlerimiz arasında. Birçok insan kahvesiz güne başlayamıyor ve gün içerisinde de sık bir şekilde kahve tüketiyor. Peki kahvenin taze olup olmadığını nasıl anlayacağız? Kahveyi bayatlamaması için nasıl muhafaza etmek gerekiyor? Gelin bu soruların cevaplarını birlikte öğrenelim...



Türk kahvesi geleneksek içeceklerimizdendir. Kapımızı çalan dostlarımıza hemen bir kahve pişiririz. Ülkemizde çaydan sonra en çok içilen sıcak içecek kahvedir. Dost meclislerinde dertleşmelere, gülüşmelere şahit olan kahvenin taze olup olmadığını anlamak için bilmeniz gerekenler var. Ayrıca bayatlamamak için onu özenle muhafaza etmeniz gerekiyor.

Kahvenin taze olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Kahvenin taze olup olmadığı çekirdeklerinin kalitesiyle alakalı bir durumdur. Ayrıca kahvenin tazeliği bulunduğu ortamın ışık, ısı ve nemine bağlı olarak farklılık gösterir.

Kahvenin tazeliğini belirleyen unsurlardan biri çekirdek şeklinde satın almanız değil kavrulduktan sonra beklediği süredir. Kavrulma tarihinden itibaren kahve yaklaşık üç hafta içerisinde tüketilmelidir. Aksi takdirde kahve tazeliğini kaybedecektir.

Kahveyi pişirdikten sonra baskın kokusunu alamıyorsanız, gerektiği gibi köpük oluşmuyorsa, kahve bayatlamış demektir. Kahveyi yaptıktan sonra yalnızca su tadı alıyorsanız kahvenin kullanım süresi dolmuştur.

Kahve bayatlamaması için nasıl muhafaza edilmeli?

Kahvenin tazeliğini koruması ve daha uzun ömürlü olması için cam bir kavanozun içerisinde kesinlikle hava almayacak şekilde saklanması gerekir. Kahvenin tazeliğini kaybetmesini istemiyorsanız güneş ışığına maruz bırakmamalısınız.

Kahveyi buzdolabı gibi nemli ortamlarda değil mutfak dolaplarında kapalı bir şekilde muhafaza etmek çok daha doğru olur. Kahvenin biraz nemli olduğunu düşünüyorsanız kahvenin nemini alması için kavanozun içerisine bir ya da iki adet kesme şeker atabilirsiniz. Şeker içerideki nemi kendi içerisine çekecektir.

Günde kaç fincan kahve tüketmek gerekir?

Kahve içerisinde kafein barındırır. Yetişkinler için güvenli olarak tüketilebilecek kafein miktarı günde 300 mg'dır. 300 mg kafein yaklaşık 3-4 fincan kahveye denk gelmektedir. Bu yüzden gün içerisinde 4 fincandan fazla kahve tüketmenizi tavsiye etmiyoruz.

Sodalı Türk kahvesi nasıl hazırlanır?

Cezvenin içerisine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve istediğiniz miktarda toz şekeri ekleyin. Daha sonra 1 fincan sodayı da cezveye ilave edin. Kısık ateşte pişirin. Kabarmaya başladığında kahveyi fincana alabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.