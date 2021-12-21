Süt, ezilmiş buz, çeşitli meyveler, aromalandırılarak mikser yardımı ile karıştırılması ile hazırlanan milkshake'leri küçük büyük herkes severek tüketiyor. Peki evde lezzetli milkshake nasıl hazırlanır? Gelin tarifini verelim...



Milkshake, süt, ezilmiş buz, çeşitli meyveler, çikolata veya vanilya gibi aromaların mikser ile karıştırılması ile hazırlanan ve soğuk bir şekilde tüketilen bir içecek çeşididir. Bu içeceği küçük büyük herkes severek tüketiyor. İngilizce milk ve shake sözcüklerinin birleştirilmesinden oluşturulan isme sahip bu içeceği evde de kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Milkshake nasıl hazırlanır?

Milkshake için dört tane buz küpü, iki çorba kaşığı çikolatalı dondurma, bir su bardağı soğuk süt, bir çorba kaşığı şeker, bir çorba kaşığı kakao ve isteğe bağlı olarak bir çorba kaşığı çırpılmış kremaya ihtiyacınız olacak.

Tüm malzemeleri mutfak robotunuza koyun ve buz güzel bir şekilde kırılana kadar robotu çalıştırın. Daha sonra karışımı bardağa aktarıp üzerini krema ve çikolatayla süsleyerek tüketin.

Çilekli yoğurtlu milkshake nasıl hazırlanır?

Çilekli yoğurtlu milkshake için altı top vanilyalı dondurma, dört tane marshmallow, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı çilekli yoğurt ve bir çay kaşığı vanilyaya ihtiyacınız olacak.

Mutfak robotunuza marshmallowları ve sütü koyup güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra içerisine diğer malzemeleri de ilave edip karıştırmaya devam edin. Karışım homojen bir hal alınca bardaklara koyup dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.

Kahveli milkshake nasıl hazırlanır?

Kahveli milkshake için dört yüz ml. soğuk süt, dört tane buz küpü, iki top kaymaklı dondurma, iki top çikolatalı dondurma, bir çorba kaşığı granül kahve, bir çorba kaşığı pudra şekeri veya toz şeker ve isteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı rendelenmiş çikolataya ihtiyacınız olacak.

Kaymaklı dondurma, pudra şekeri, granül kahve, buz küpleri ve sütün yarısını mutfak robotuna koyup güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra kalan süt ve çikolatalı dondurmayı içerisine koyup bir süre daha karıştırın. Karışım homojen bir hal alınca bardaklara aktarın ve üzerini isteğe bağlı olarak çikolatayla süsleyip servis edin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.