Kahve telvesini çöpe atmayın! Çünkü...

Türkiye'de çaydan sonra en çok içilen sıcak içecek olan kahve vazgeçilmezlerimiz arasındadır. Dost meclislerinde dertleşmelere, gülüşmelere şahit olan kahveyi içtikten sonra telvesini çöpe atıyorsanız hata yapıyorsunuz. Sizler için kahve telvesinin kullanım alanlarını araştırdık...



Türk kahvesi geleneksek içeceklerimizdendir. Kapımızı çalan dostlarımıza hemen bir kahve pişiririz. Ülkemizde çaydan sonra en çok içilen sıcak içecek kahvedir. Peki kahvenizi içtikten sonra telvesini ne yapıyorsunuz? Çöpe döküyorsanız hata ediyorsunuz. Gelin kahve telvesinin kullanım alanlarına birlikte bakalım...

Kahve telvesinin kullanım alanları

Eğer evinizin içerisinde, balkonda veya cam kenarında saksı saksı bitkileriniz varsa kahve telvesi sizin çok işinize yarayacak. Kahve telvesi toprağı besler, sinekleri, böcekleri, salyangozları ve kargaları bitkilerden uzak tutar. Kedinizin de saksılardan uzak durmasını istiyorsanız kahve telvesinin içerisinde portakal kabuğu karıştırıp saksı diplerine öyle koymanızı tavsiye ederiz.

Bir aksilik sonucu tencerenizin dibi tuttuysa ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız kahve telvesi yardımınıza koşacaktır. Mutfak fırçasının ucuna veya süngerin yüzeyine kahve telvesi sürüp tencerelerinizin dibini güzelce ovarsanız inatçı lekelerden kurtulabilirsiniz.

Lavabo giderleriniz tıkandıysa kaynamış suyun içerisine kahve telvesini ve karbonatı atıp tıkanan giderlere boca edin.

Buzdolabınız kötü kokuyorsa kahve telvesini gazete kağıdına yayıp, güneşte ya da sıcak bir köşede kurumaya bırakın. Daha sonra bir çay altlığı ya da kaseye kahve telvesini koyup, buzdolabının uygun bir köşesine yerleştirin. Buzdolabınızdaki kötü kokuyu kahve telvesi emecektir.

Kahve telvesini cildinize peeling yapmak için de kullanabilirsiniz. Telveyi ılık suyla hafif bir şekilde sulandırıp temiz yüzünüze hafif hareketlerle sürün. 10 dakika bekletin ve ardından cildinizi temizleyin.

Soğan, sarımsak doğradıktan sonra elimizde kötü bir koku kalır. Bu kokuyu gidermek için ellerinizi kahve telvesiyle güzelce ovuşturup yıkayabilirsiniz. Kahve telvesi sayesinde ellerinizdeki kötü koku hemen gidecektir.

Kahve telvesinin içerisine birkaç damla nane, greyfurt, hindistan cevizi yağı damlatıp cildinize sürebilirsiniz. Selülit probleminiz varsa bu karışımın içerisine rendelenmiş limon kabuğu da ekleyebilirsiniz.

Köpeğinizin şampuanına kahve telvesi ekleyip, bununla yıkarsanız hem pireler ölür hem de köpeğinizin tüyleri pırıl pırıl parlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.