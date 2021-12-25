Gün içerisinde bir aksilik oluyor ve üzerimizdeki kıyafetleri lekeleyebiliyoruz. Peki kıyafetlerde oluşan lekeleri nasıl çıkarabiliriz? Gelin birlikte öğrenelim...



Çok sevdiğimiz kıyafetleri lekelendikleri için giyemiyoruz. İnatçı lekelerden kurtulmak için bazı işlemler uygulamamız gerekebiliyor.

Kahve lekesi nasıl çıkarılır?

Kahve içmeye bayılıyoruz, fakat bir aksilik sonucu kıyafetimize dökülürse inatçı bir lekeye dönüşüyor. Kıyafetinize kahve döküldüğü zaman ilk olarak kahveli alanı ters çevirip arkasından soğuk su tutun. Bu sayede kahvenin yoğunluğunu alırsınız. Daha sonra sıvı deterjan ile on dakika boyunca nazik bir şekilde ovun. Eğer leke bu şekilde çıkmazsa ılık suda yirmi dakika boyunca sıvı deterjan içerisinde bekletin ve sonra her zamanki gibi makinede yıkayın.

Kola lekesi nasıl çıkarılır?

Kola dökülen alanı ilk olarak soğuk suyla yıkayın. Daha sonra üzerine bir miktar tuz serpin ve beyaz sabunla silin. Kola lekesinden bu şekilde kurtulabilirsiniz.

Nar lekesi nasıl çıkarılır?

Taze nar lekesini çıkarmak oldukça kolaydır. Nar dökülen yere limon kolonyası dökün ve üzerini hafif bir şekilde silin. Leke hızlı bir şekilde yok olacaktır. Eğer donmuş bir nar lekesi varsa leke çıkarıcı bir deterjan koyduğunuz ılık suda kıyafetinizi bekletin sonra her zamanki gibi makinede yıkayın.

Portakal lekesi nasıl çıkarılır?

Portakal suyu veya portakal lekesini çıkarmak istiyorsanız ilk olarak bir havluyla kumaşa bastırın ve fazlalığını alın. Daha sonra sıvı deterjan kullanarak nazik bir şekilde çitileyin ve her zamanki gibi makinede yıkayın.

Sakız lekesi nasıl çıkarılır?

Kıyafetinize sakız yapışırsa kıyafetinizi sakız yapışık olan kısım üste gelecek şekilde bir poşete koyun ve buzdolabınızın dondurucu kısmına atın. Donduktan sonra küt uçlu bir alet yardımıyla sakızı kıyafetten sökün. Kalan minik sakız parçalarını ise fırçalayın.

Süt lekesi nasıl çıkarılır?

Süt lekesine kurumadan müdahale etmeniz gerekir. Kıyafetinize süt dökülürse bol sabunlu suyla silin ve daha sonra her zamanki gibi makinede yıkayın.

Tereyağı lekesi nasıl çıkarılır?

Tereyağı lekesini çıkarmak için biraz tuzla ovun ve daha sonra sıvı deterjan kullanarak hafifçe çitileyin. Daha sonra her zamanki gibi makinede yıkayın.

Vişne lekesi nasıl çıkarılır?

Kıyafetiniz vişne veya kiraz lekesi olursa ıslak bir bezle tampon yapar gibi fazlalıkları alın, daha sonra vakit kaybetmeden çamaşır makinesine atarak yıkayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.