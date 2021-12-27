Kahve içince neden uykumuz kaçıyor?

Türkiye'de çaydan sonra en çok içilen sıcak içecek olan kahve vazgeçilmezlerimiz arasında. Birçok insan kahvesiz güne başlayamıyor ve gün içerisinde de sık bir şekilde kahve tüketiyor. Kahve en çok da sınav zamanı öğrencilerin dostu. Kahve içince uykumuz açılıyor. Peki neden? Kahve neden uykumuzu kaçırıyor? Sizler için bu sorunun yanıtını araştırdık...

Sınav zamanları, proje zamanları insanların en büyük dostu kahvedir. Kahve içtiğinde uykumuz açılır ve uzun saatler uyumadan ayakta kalabiliriz. Peki neden?

Kahve neden uykumuzu kaçırıyor?

Kahvenin içerisinde bol miktarda kafein bulunur. Kafein uyanıklığı arttırıcı bir maddedir. Bu yüzden kafein uykusuzluğa neden olur. Fakat kahvenin bu etkisini, içtiğimiz gibi değil 2-3 saat içerisinde hissetmeye başlarız.

Kahve, kişiye enerji verir, daha hızlı olmasını sağlar ve enerjisini artırır. Fakat her insanın bünyesi, metabolizması ve kafeine duyarlılığı birbirinden farklıdır. Bu yüzden kahvenin uyku kaçırdığına dait kesin ve net bir kanı bulunmuyor. Kimi insan bir bardak kahve içse dahi uykusu kaçarken, kimi insan ise fazla miktarda kahve tükettiği halde uyku problemi yaşamaz. Çünkü bazı insanların vücudu kafeine karşı çok daha dirençlidir.

Kahve uykusu nedir?

İngilizce'de 'coffe nap' olarak adlandırılan kahve uykusu Batı kültüründe çok popülerdir. Kahve tükettikten sonra 20-30 dakikalık bir şekerleme yapma durumuna kahve uykusu deniyor. Kahve uykusu vücuda enerji sağlıyor. Kahve içildiği gibi uykuyu kaçırmıyor. Kahvenin uykuyu kaçırabilmek için öncelikle içindeki kafein maddesinin kana karışması ve buradan da beyne ulaşması oradan bağırsaklara kadar gitmesi gerekiyor. Bu süreç yirmi dakika sürmektedir. Bu yirmi dakikayı uyuyarak veya gözlerinizi kapatıp dinlenerek geçirirseniz vücudunuza enerji sağlayabilirsiniz. Kahve içtikten sonra yirmi ila otuz dakika arasında uyumanız gerekiyor. Şayet otuz dakikadan fazla uyursanız derin uykuya geçersiniz. Derin uykuya geçildiğinde en az iki saat uyunması gerekir yoksa derin uyku tamamlanmadığı için huzursuz hissedersiniz. Bu yüzden otuz dakikayı aşmamanız gerekir. Ayrıca kahve uykusunu mutlaka öğle saatlerinde yapmalısınız. Çünkü öğlen saat 15:00'den sonra iki fincandan fazla kahve içerseniz, gece uykusuna zarar verebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.