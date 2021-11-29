Kahve içince neden çok sık tuvalete çıkma ihtiyacı duyuyoruz?

Kahve içtikten sonra çok daha sık tuvalete çıkma ihtiyacı hissedilir. Peki bu neden olabilir? Sizler için araştırdık...



Türkiye'de çaydan sonra en çok içilen sıcak içecek olan kahve vazgeçilmezlerimiz arasındadır. Birçok insan kahvesiz güne başlayamaz ve gün içerisinde de sık sık kahve tüketir. Fakat hiç fark ettiniz mi? Kahve içtiğinizde çok daha sık bir şekilde tuvalet ihtiyacı hissediliyor.

Kahve neden daha sık tuvalete gitme ihtiyacı hissetmemize neden oluyor?

Kahve içtikten sonra tuvalete çok daha fazla gidiyoruz. Çünkü kahve içtiğimizde bağırsakların harekete geçmesine sebep olan gastrinin isimli bir hormon vücudumuza salgılanıyor.

Gut adlı bilimsel bir derginin 1990 Nisan sayısında “Kahvenin distal kolon üzerindeki etkileri” adlı bir makale yayınlanmıştır. Bu makalede sindirim sistemi ve kahve ilişkisi ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Bu araştırma için yapılan ankete katılan genç insanların 3'te 2'si kahvenin sindirim sistemi üzerindeki etkilerinden etkilenmiyor. Araştırmadaki 58 erkek ve 34 kadından yalnızca %29'u kahve içtikten sonraki ilk 20 dakika içerisinde tuvalet ihtiyaçları doğduğunu belirtiyor. Araştırmanın yazarı S.R. Brown'ın yaptığı açıklamaya göre, bu %29'luk kesin, kadınların %53'ü ve erkeklerin %19'unu oluşturuyor. Bu gruptakilerin %52'si kahveye verilen tepkinin yalnızca sabahları bu şekilde olduğunu belirtiyor. %58'i ise eğer gün içerisinde tuvalet ihtiyaçlarını karşılamadılarsa kahvenin bu etkisiyle karşılaştıklarını ifade ediyor.

Araştırmanın yazarı S.R. Brown ve ekip arkadaşları, kahvenin sindirim sistemi üzerindeki etkisinden etkilenmediğini belirten on dört katılımcıyla bir araştırma daha yapıyor. Sabah saat 11:00'de başlayan araştırmada, katılımcılar rahatlarken, yarım saat boyunca doğal motor aktiviteleri ölçülüyor. Daha sonra 45°C sıcaklıkta ayrı ayrı 200 mililitre kahveyi, kafeinsiz kahveyi veya suyu içen katılımcıların sonraki bir saat içerisindeki rektosigmoid baskıları görüntüleniyor. Katılımcılardan altı kişinin rektosigmoid aktivitelerinde içeceklerin hiçbirinden sonra herhangi bir değişiklik olduğu görülmüyor. Fakat kahveden etkilenmediğini belirten diğer sekiz kişi, kahveye karşı bunun aksi şekilde reaksiyon veriyor. Ayrıca araştırmada kafeinsiz kahve içildikten sonra da benzer etkilerin yaşandığı görülüyor. Fakat araştırmaya katılan insanların hiçbirinde, sıcak su içtikten sonra artan bir bağırsak aktivitesi görülmüyor.

Kahve hem kadınlarda hem de erkeklerde tuvalete gitme ihtiyacına neden oluyor mu?

Yapılan araştırmalar sonucunda görülmüş ki kadınların kahve içtikten sonra tuvalete gitme ihtiyacı erkeklerden iki kat daha fazladır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.