Kahve diyabete yakalanma riskini azaltıyor

Türkiye'de çaydan sonra en çok içilen sıcak içecek olan kahve vazgeçilmezlerimiz arasındadır. Birçok insan kahvesiz güne başlayamaz ve gün içerisinde de oldukça sık bir şekilde kahve tüketir. Peki kahvenin vücudumuza sağladığı faydaları biliyor muyuz? Gelin birlikte öğrenelim...



Türk kahvesi geleneksek içeceklerimizdendir. Kapımızı çalan dostlarımıza hemen bir kahve pişiririz. Ülkemizde çaydan sonra en çok içilen sıcak içecek kahvedir. Dost meclislerinde dertleşmelere, gülüşmelere şahit olan kahvenin bilinmeyen faydalarını araştırdık...

Kahvenin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Kahve, içeriğindeki kafein sayesinde vücutta doğal olarak üretilen bir kimyasal olan dopaminin seviyesinin yükselmesini sağlar. Dopamin vücudumuzda artışa geçtiğinde kendimizi daha enerjik hissederiz ve beynimiz çok daha verimli bir şekilde çalışır.

Kahvenin içeriğindeki kafein, az bulunan doğal bir yağ yakıcıdır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kafein, metabolik hızı %3 ila %11 arası bir miktarda artırıp yağ yakımına hız kazandırıyor.

Bir bardak kahve, ortalama olarak günlük B2 vitamini ihtiyacının %11'ini, B5 vitamini ihtiyacının %6'sını, manganez ve potasyum ihtiyacının %3'ünü, magnezyum ihtiyacının ise %2'sini karşılar. İçeceğiniz kahvenin filtre kahve, espresso veya Türk kahvesi olması durumu değiştirmez. Fakat içtiğiniz kahve gerçek kahve çekirdeklerinden yapılmış ve yapılma usulüne uygun hazırlanmış olmalı ve katkı maddesi içermemelidir.

Yapılan araştırmalara göre kahve içen insanlarda tip 2 diyabet %23 ila %50 arasında daha az görülüyor.

Kahvenin içeriğindeki kafein, kandaki adrenalin miktarını arttırır. Bu da daha fazla fiziksel performans manasına gelir. Kafein sayesinde parçalanan yağ hücreleri kana karışarak işin içine girince vücuda adeta benzin sağlamış olur.

Araştırmalar düzenli kahve tüketen insanların tüketmeyen insanlara göre %65 oranında daha az alzheimera yakalandığını gösteriyor. Bunun nedeni ise kahvenin içeriğinde bulunan kafein.

Alzheimer hastalığından sonra en yaygın olarak görülen ve yine tedavisi henüz bulunamayan Parkinson hastalığı, beyinde dopamin üreten nöronların ölmesi yüzünden ortaya çıkıyor. Araştırmalar gösteriyor ki kahve içenlerin Parkinson hastalığına yakalanma oranı içmeyenlere göre %32 ila %60 oranları arasındadır.

2011'de Harvard tarafından yayımlanan bir araştırmada, günde dört ya da daha fazla bardak kahve tüketen kadınların %20 daha az depresyona yakalandığı görülmüştür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.