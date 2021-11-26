Kahvaltının ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz?

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu her zaman duymuşuzdur. Peki gerçekten kahvaltı bu kadar önemli mi? Kahvaltı edersek ne oluyor? Sizler için araştırdık...



Vücudumuz uyurken dahi çalışır. Akşam yemeği ile kahvaltı arasında yaklaşık on iki saatlik bir zaman vardır. Gece boyunca vücut, besin ögelerinin hepsini kullanır. Bu yüzden sabahları kahvaltı yapmak çok önemlidir.

Kahvaltının vücudumuza yararları nelerdir?

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kahvaltı insan vücuduna birçok olumlu etki sağlar. 45-82 yaş aralığındaki 26.902 kişiyle 16 sene boyunca yapılan bir araştırmanın sonucuna göre kahvaltısını düzenli yapan bireylerin obezite oranlarının düşük olduğu görülmüş.

Yapılan başka bir araştırmanın sonucuna göre kahvaltısını düzenli olarak yapan kadınların diyabetik hastalıklardan daha çok korunduğu ortaya çıkmıştır.

Yapılan bir başka araştırma ise, düzenli kahvaltı eden öğrencilerin hafızalarının daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Journal of Adolescent Health isimli sağlık dergisi, yaptığı deneyde düzenli ve doğru kahvaltı eden 13-20 yaşındaki 319 kişinin hafızasında olumlu gelişmeler olduğunu ortaya koymuştur.

International Journal of Food Sciences and Nutrition isimli sağlık dergisinin yaptığı çalışmayla kahvaltı öğününü atlamayan kişilerin gün içerisinde kendilerini daha az yorgun hissettikleri ortaya koyulmuştur.

Journal of Physiology dergisinin yaptığı bir çalışma için 144 gönüllünün sınav olacağı bir test hazırlanmış. Bir gruba sınav oturumu öncesinde mısır gevreği verilmiş. Diğer grup ise kahvaltı etmeden sınava girmiş. Bu araştırmanın sonucunda mısır gevreği tüketen grubun daha başarılı, sakin ve mutlu oldukları görülmüştür.

Nutrition Research and Practice isimli derginin yaptığı araştırmaya göre her gün kahvaltı yapan kişilerin vücutlarının kalsiyum ve lifi daha çok depoladıkları görüşmüştür.

Harvard Üniversitesi'nin 17.000 erkek üzerinde yaptığı araştırmada kahvaltı eden insanların daha çabuk kilo verdiği görülmüştür.

Indian Pediatrics'in yapmış olduğu araştırmanın sonucuna göre, her gün düzenli bir şekilde kahvaltı eden orta okul öğrencilerinin ara sıra kahvaltı eden öğrencilere göre daha başarılı ve daha odaklanmış oldukları ortaya koyulmuş. Indian Pediatrics'in başka bir araştırmasında ise uyku sırasında beynin harcayarak ihtiyaç duyduğu enerji ve glikoz gibi temel kaynakları gün içinde yapılan kahvaltıdan aldığımız ortaya çıkmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.