DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5896 ₺

EURO

18,3294 ₺

ALTIN

990,21 ₺

BİST

3.891,39 ₺

TIMETURK / GENEL / Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri aracın devrildiği kazada 7 asker yaralandı. Yaralılar, Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

4 Saat Önce
2022-10-18 07:40:31
Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

İlçe girişindeki beton santralinin önünde bir askeri araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 7 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş