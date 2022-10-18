Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: Yaralılar var
Kahramanmaraş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri aracın devrildiği kazada 7 asker yaralandı. Yaralılar, Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi.
2022-10-18 07:40:31
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.
İlçe girişindeki beton santralinin önünde bir askeri araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 7 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. .
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