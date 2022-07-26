Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında saat 09.11'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında saat 09.11'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gaziantep başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrendildi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD açıklamasında, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.