Kafede tepki çeken uygulama: Masa işgal süresi 30 dakika ile sınırlıdır

Nişantaşı’nda bir kafede masaların üzerine bırakılan uyarı tepki çekti.

Eski milletvekili, siyasetçi Ufuk Uras, sosyal medya hesabından Nişantaşı'nda oturduğu bir kafedeki “masa işgal süresi ücreti” notuna tepki gösterdi. Uras'ın paylaştığı fotoğrafta masa işgal süresi 30 dakika ile sınırlandırıldığı ve müşterinin en az 30 lira değerinde sipariş verilmesinin mecburi tutulduğu görülüyor.

Uras, yaşadığı deneyimi Twitter hesabından, “Hrant Dink anmasından sonra bir arkadaşımızla buluşacağız, bu yer söylendi, gittik kahvemizi içerken uyarı notunu fark edip fotoğrafını çektim, o sırada arkadaşım gelince de garsona 'kronometreyi başa mı alacaksınız, bu ne rezalet' dedik, çalışanlar da mahçup tabii. Never again” notuyla paylaştı.

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