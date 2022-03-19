'Kafamız nasıl güzel' diyen adam öldü mü? Yunus Dönertaş öldü mü? I Yunus Dönertaş kimdir?

Geçtiğimiz yıllarda bir sokak röportajında verdiği 'Kafamız nasıl güzel' tepkisi ile ünlü olan Yunus Dönetaş'ın ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle sokaklarda yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülmüştü. 2021 yılında bir daha haber alınamamak üzere ortan kaybolan Dönertaş'tan kötü haber geldi... 'Kafamız nasıl güzel' diyen adam öldü mü? Yunus Dönertaş kimdir? Kafamız nasıl güzel sarı mikrofon? İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıllarda bir sokak röportajında verdiği 'Kafamız nasıl güzel' tepkisi ile ünlü olan Yunus Dönetaş'ın ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle sokaklarda yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülmüştü. 2021 yılında bir daha haber alınamamak üzere ortan kaybolan Dönertaş'tan kötü haber geldi... 'Kafamız nasıl güzel' diyen adam öldü mü? Yunus Dönertaş kimdir? Kafamız nasıl güzel sarı mikrofon? İşte detaylar...

Tekirdağ'a bağlı Çorlu ilçesinin Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, arazide kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan adli tıp ekipleri, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı buldu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemeler sonrası DNA sonuçlarının Yunus Dönertaş'a ait olduğu belirlendi.

YUNUS DÖNERTAŞ KİMDİR?

Yunus Dönertaş, 1979 yılında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2012 yılında babasını kaybeden Dönertaş, Ispartalıdır. Ailesi ile bir süre arası iyi gitmedi ve sokaklarda yaşamaya başladı. Sıklıkla Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi çevresindeki kimsenin olmadığı yerlerde yaşamını devam ettirdi.

Youtube'da sokak röportajları yapan Sarı Mikrofon'un 2017 yılında İstiklal Caddesi'nde yaptığı sokak röportajındaki ilginç söylemleriyle sosyal medyada fenomen olan Yunus Dönertaş, anlattığı hikayede "Ama kafamız nasıl güzel!" sözleriyle hafızalarda yer edindi. Yunus Dönertaş, 15 Temmuz 2021 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 42 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, 17 Mart 2022 tarihinde İstanbul'un Silivri ilçesindeki Büyükçavuşlu Mezarlığı'na defnedildi. .