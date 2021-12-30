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Kadroya geçen öğretmenlerin maaşı artacak mı? Sözleşmeli öğretmenlerin maaşı kadroya geçince artacak mı?
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Kadroya geçen öğretmenlerin maaşı artacak mı? Sözleşmeli öğretmenlerin maaşı kadroya geçince artacak mı?

Kadroya geçen öğretmenlerin maaşı artacak mı? Sözleşmeli öğretmenlerin maaşı kadroya geçince artacak mı? Binlerce sözleşmeli öğretmen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkmasını dört gözle bekliyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile sözleşmeli öğretmenlik kavramı kalkarak tüm öğretmenler kadrolu olacak. Binlerce sözleşmeli öğretmen de kadroya geçecekleri zaman maaşlarında artış olup olmayacağını araştırıyor.

39 Dakika Önce
2021-12-30 10:39:43
Kadroya geçen öğretmenlerin maaşı artacak mı? Sözleşmeli öğretmenlerin maaşı kadroya geçince artacak mı?

Kadroya geçen öğretmenlerin maaşı artacak mı? Sözleşmeli öğretmenlerin maaşı kadroya geçince artacak mı? Binlerce sözleşmeli öğretmen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkmasını dört gözle bekliyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile sözleşmeli öğretmenlik kavramı kalkarak tüm öğretmenler kadrolu olacak. Binlerce sözleşmeli öğretmen de kadroya geçecekleri zaman maaşlarında artış olup olmayacağını araştırıyor.

Bakanlık bünyesinde görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin mecburi hizmet hariç özlük, atama ve tayinlere ilişkin hakları kadrolu öğretmenler ile aynı olacak. Yeni düzenlemede, sözleşmeli öğretmenlerin 3 artı 1 zorunlu hizmet sürelerinin de bu 10 yıllık sürece dahil olması bekleniyor.

Kadroya geçen öğretmenlerin maaşı artacak mı?

20. Milli Eğitim Şûrası'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan "Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar" dedi. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, tayinler başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler aynı haklara sahip olacaklar.

Sözleşmeli öğretmenlerin maaşı kadroya geçince artacak mı?

Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen arasında maaş anlamında çok fark bulunmuyor. Ek ders ücretlerinde bir miktar değişiklik var. Bunun dışında özlük hakları bakımından da oldukça farklar bulunuyor.

Sözleşmeli öğretmenler için sözleşme yenilememe inisiyatifi bulunurken, kadrolu öğretmenlerinin görevine sadece disiplin hükümleri ile son verilebiliyor.

Görev yeri değişikliğine sözleşmeli öğretmenler 6, kadrolu öğretmenlerse 3 yılda hak kazanıyor.

Cenaze, doğum, evlilik ve doğum sonrası ücretsiz izin kullanım sürelerinde de farklılıklar bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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