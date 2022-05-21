Kadri Engin kimdir? Bingöl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Ergin neden görevden alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarına göre pek çok isim görevden alındı. Görevden alınanlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin de bulunuyor. Peki Bingöl MEB Müdürü Kadir Ergin neden görevden alındı?

Kadri Engin kimdir? Bingöl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Ergin neden görevden alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarına göre pek çok isim görevden alındı. Görevden alınanlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin de bulunuyor. Peki Bingöl MEB Müdürü Kadir Ergin neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat ile Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu, görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, görevden alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, Metehan Başar atandı. Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Duygu Kara getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevinden alındı.

Kadri Engin kimdir?

1968 Bingöl doğumlu Kadri Engin, ilk orta ve lise eğitimini Bingöl'de, yükseköğrenimini 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladı. 1991'de öğretmenlik mesleğine başladı. Eğitim alanının çeşitli kademelerinde görev yapan Engin, Bingöl Kız Meslek Lisesi Müdürü iken 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak görev yaptı. Eğitim Yönetim ve Denetimi Ekonomisi ile Planlaması alanında yüksek lisans yapan Engin, Kalkınma Bakanlığı Müşavirliği görevini yürütürken Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Engin, evli ve 2 çocuk babasıdır. .