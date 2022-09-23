Kadir Serhat ŞAHİN Kimdir ?

1977 Ankara doğumlu olan K.Serhat Şahin, Diş hekimidir. Diş hekimi Halit Şahin ve öğretmen Ayşe Ayşen Tünger’in oğludur. Ortaokul ve lise hayatını Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde bitirmiş olup, 1995 yılında Samsun 19 Mayıs üniversitesi, Diş hekimliği fakültesine girmiş ve 2000 yılında diş hekimi olarak mezun olmuştur.

Kariyer hayatına Yeditepe üniversitesi, Diş hekimliği fakültesi, Çene cerrahisi bölümünde başlamış olup, New York üniversitesi implantoloji bölümü ile devam etmiştir.

Kariyerini Estetik gülüş ve implant cerrahisi ile şekillendirmeye başlamıştır. Amerika ve Avrupa'nın önde gelen profesörleri ile çalışmalar yapmıştır. Bu bilgi birikimini kongre ve seminerler ile meslektaşlarıyla paylaşmıştır.

2002 yılında açtığı Dentlal Ağız ve Diş sağlığı polikliniğinde yeni teknoloji ve cihazlarla hizmet vermektedir.

Diş hekimliği ile dijital dünyayı birleştirdiği kliniğinde: İmplantoloji, Porselen laminalar, Estetik diş hekimliği, Diş beyazlatma, Ortodonti, Çene cerrahisi, Kanal tedavisi, Gülüş tasarımı uygulamaları ile yurt içi ve yurt dışı hastalarına hizmet vermektedir. .