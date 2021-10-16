DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Muttaki: Türkiye ziyaretimiz çok iyi geçti
SPK'dan iki tebliğde değişiklik
CNN Türk Ana Haber'i sunan kim? Fulya Kalfa kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Fransa'nın Cezayir'deki suçlarının Osmanlı tanığı: Keçiova Camisi
Merkel, Huber Köşkü'nde
Google’dan İran ve Rusya destekli hacker uyarısı
Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e şaşırtan uyarı: Sakın Emre...
Bergüzar Korel annelere uyardı: Rica ediyorum, bu diziyi çocuklarınızı izletmeyin
Filede derbi zamanı! Çorum Belediyespor - Sungurlu Belediyespor
Dolar gece yarısı rekor tazeledi
Türkiye'nin karpuz ihracatı 9 ayda 21 milyon doları geçti
Safi Arpaguş kimdir? İstanbul il müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş nereli?
Kadın girişimci, KOSGEB'den aldığı destekle karton bardak üretim merkezi kurdu
Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı göreve hazır
Sedat Peker'e kaç sene hapis cezası istendi? Sedat Peker'in iddianamesi tamamlandı

TIMETURK / GENEL / Kadir Şeker tahliye edilecek mi? Kadir Şeker serbest bırakılacak mı?

Kadir Şeker tahliye edilecek mi? Kadir Şeker serbest bırakılacak mı?

Türkiye'nin konuştuğu olayda son günlerde yeni gelişmeler yaşanıyor. Darp edilen bir kızı korumak isterken çıkan olaylarda birini öldürdüğü iddia edilen Kadir Şeker hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi. Peki bu ne anlama geliyor. Kadir Şeker serbest bırakılacak mı? Kadir Şeker tahliye edilecek mi?

4 Saat Önce
2021-10-16 09:10:44
Kadir Şeker tahliye edilecek mi? Kadir Şeker serbest bırakılacak mı?

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker'in dosyasının Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince incelenip itirazların reddedilmesinin ardından Şeker'in avukatları temyize gitmişti. Kadir Şeker'in avukatlar, yerel mahkemenin kararının bozulması ve müvekkillerinin tahliye edilmesi talebiyle Yargıtaya başvurmuştu.

Yargıtay cezanın bozulmasını istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi. Türkiye'nin onuştuğu olayda Yargıtay'ın verdiği karar çok kritik öneme sahip. Karara göre Kadir Şeker ya kısa sürede tahliye olacak ya da yıllarca hapiste kalmaya devam edecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi.

Kadir Şeker tahliye edilecek mi?

Cumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi. Mahkeme, meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaa sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak, Şeker'in beraatine ve tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi.

Kadir Şeker olayı nedir?

Konya'da yaşayan Ayşe D. (35), 5 Şubat'ta sevgilisi Özgür Duran (32) tarafından parkta dövülüyordu. O sırada kütüphaneden evine giden Kadir Şeker, olaya müdahale etti. Arbede sırasında Kadir'in çakısı saldırganın kalbine saplandı. Yaralama, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan toplam 19 suç kaydının olduğu ortaya çıkan Özgür Duran çıkan arbedede öldü, Kadir Şeker tutuklandı. Sosyal medyada Kadir Şeker'in serbest kalması için insanlar binlerce paylaşım yapmıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayda Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş