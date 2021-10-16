Kadir Şeker tahliye edilecek mi? Kadir Şeker serbest bırakılacak mı?

Türkiye'nin konuştuğu olayda son günlerde yeni gelişmeler yaşanıyor. Darp edilen bir kızı korumak isterken çıkan olaylarda birini öldürdüğü iddia edilen Kadir Şeker hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi. Peki bu ne anlama geliyor. Kadir Şeker serbest bırakılacak mı? Kadir Şeker tahliye edilecek mi?

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker'in dosyasının Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince incelenip itirazların reddedilmesinin ardından Şeker'in avukatları temyize gitmişti. Kadir Şeker'in avukatlar, yerel mahkemenin kararının bozulması ve müvekkillerinin tahliye edilmesi talebiyle Yargıtaya başvurmuştu.

Yargıtay cezanın bozulmasını istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi. Türkiye'nin onuştuğu olayda Yargıtay'ın verdiği karar çok kritik öneme sahip. Karara göre Kadir Şeker ya kısa sürede tahliye olacak ya da yıllarca hapiste kalmaya devam edecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi.

Kadir Şeker tahliye edilecek mi?

Cumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi. Mahkeme, meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaa sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak, Şeker'in beraatine ve tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi.

Kadir Şeker olayı nedir?

Konya'da yaşayan Ayşe D. (35), 5 Şubat'ta sevgilisi Özgür Duran (32) tarafından parkta dövülüyordu. O sırada kütüphaneden evine giden Kadir Şeker, olaya müdahale etti. Arbede sırasında Kadir'in çakısı saldırganın kalbine saplandı. Yaralama, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan toplam 19 suç kaydının olduğu ortaya çıkan Özgür Duran çıkan arbedede öldü, Kadir Şeker tutuklandı. Sosyal medyada Kadir Şeker'in serbest kalması için insanlar binlerce paylaşım yapmıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayda Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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