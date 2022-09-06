Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'da

Temmuz ayında tahliye edilen Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'a gönderildi.

Konya'da şiddet gören bir kadına yardım etmek isterken çıkan arbedede elindeki bıçakla olayın failinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle iki yıldır tutuklu bulunan Kadir Şeker Temmuz ayında hakim karşısına çıkmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Şeker'e "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl ceza vermiş, cezası "iyi hal" indirimiyle 10 yıl 10 aya düşürülmüştü. Ardından tutukluluğunun devamına karar verilen Kadir Şeker, avukatının itirazı sonucu Kadir Şeker tahliye edilmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müşteki avukatlarınca Şeker'in tahliyesine yönelik sunulan itiraz dilekçelerinin, 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından, her iki tarafın avukatları Yargıtay'a başvurdu.

Müşteki avukatları itiraz dilekçesinde, "Kadir Şeker hakkında verilen cezanın az olduğunu ve yeniden tutuklanması gerektiği" gerekçe gösterilirken, Şeker'in avukatları da verilen cezanın fazla olduğunu savundu.

Dosya Yargıtay tarafından yeniden incelenecek.