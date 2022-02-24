Kadir Mısıroğlu Rusya ve Ukrayna için ne dedi? Kadir Mısıroğlu Azerbaycan yorumu nedir? Rusya'nın saldırgan tavrı nedeniyle tüm dünya diken üstünde oturuyor. Rusya, Ukrayna toprakları içinde yer alan Donbass bölgesinin bağımsızlığını tanıdıktan sonra Ukrayna topraklarına saldırmaya başladı. Dünyadan bu saldırılara peş peşe tepki gelirken 2019 yılında ölen tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun sözleri bir kez daha gündeme geldi.

5 Mayıs 2019 tarihinde hayata gözlerini yuman Türk tarihçi, yazar Kadir Mısıroğlu Rusya ile ilgili çarpıcı yorumları bir kez daha gündeme geldi. Rusya'nın işgalci politikalarını eleştiren Kadir Mısırlıoğlu 8 yıl önce yayınlanan bir videoda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceğini ve arından da sıranın Azerbaycan'a geleceğini belirtmişti.

Kadir Mısıroğlu Rusya ve Ukrayna için ne dedi?

Kadir Mısırlıoğlu yıllar önce yayınlanan videosunda şunları söyledi:"Nasıl çarlığı yıktıktan sonra esir milletlere istiklal veren komünistler, ayağı düz basınca tekrar o milletleri birer ikişer toplamaya kalkıştıysa; bugün de Putin aynı şeyi yapıyor. Komünizm yıkılınca hepsi müstakil oldu, şimdi ayağı düz basıyor gaz satıyor vs. yavaş yavaş toplamaya başladı. Evvela Kırım, arkasından Ukrayna'nın bir kısmı. Arkasından Azerbaycan da gelebilir. Ben bundan korkuyorum."

Kadir Mısıroğlu Azerbaycan yorumu nedir?

Kadir Mısıroğlu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceğini ve sıradaki ülkenin ise Azerbaycan olacağını belirtmişti.

Kadir Mısıroğlu kimdir?

Kadir Mısıroğlu 24 Ocak 1933 yılında Trabzon Akçaabat'ta dünyaya geldi. 5 Mayıs 2019 yılında hayatını kaybeden Kadir Mısıroğlu yazar, araştırmacı ve gazeteciydi.

1964'te Sebil adlı yayınevini kuran ve Sebil dergisini çıkaran Mısıroğlu, altmıştan fazla kitap yayımladı. Siyasete atılarak Millî Selamet Partisine girdi. Necmettin Erbakan'ın yanında siyaset yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra yurt dışına, Batı Almanya'ya gitti. 7 Eylül 1983 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Türk vatandaşlığından çıkarıldı, İngiltere'ye sığınma talebinde bulundu, İngiltere'ye yerleşti. Daha sonra yine Almanya'ya döndü. 1991'de ise Türkiye'ye döndü. 5 Mayıs 2019'da tedavi gördüğü hastanede öldü. .