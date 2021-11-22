Kadir İnanır'ın rahatsızlığı ne? Kadir İnanır'ın hastalığı ne? Kadir İnanır neden yoğun bakıma alındı?

Kadir İnanır neden yoğun bakıma alındı? Kadir İnanır'ın rahatsızlığı ne? Kadir İnanır'ın hastalığı ne? Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği açıklanmıştı. Pamukkale Üniversitesi hastanesinden yapılan son dakika açıklamasında Kadir İnanır'ın akşam üzeri ameliyata alındığı ve halen yoğun bakında olduğu ifade edildi. Usta sanatçının sevenleri hastaneye akın etti. Hastane önünde Kadir İnanır'dan gelecek olumlu haber bekleniyor. Peki Kadir İnanır neden hastaneye kaldırıldı?

Kadir İnanır neden yoğun bakıma alındı? Kadir İnanır'ın rahatsızlığı ne? Kadir İnanır'ın hastalığı ne? Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran efsane isim Kadir İnanır sevenlerini korkuttu. Kadir İnanır dün Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine kaldırılan Kadir İnanır ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi nöroloji servisinde gözetim altında tutulan Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine ameliyata alındığı açıklandı. Hastanedn yapılan açıklamada "Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kadir İnanır neden yoğun bakıma alındı?

Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Kadir İnanır'ın herkese selam ve sevgilerini ilettiğini belirterek, "Dün saat 17.00 civarında büyük sanatçımız Kadir İnanır hastanemiz acil servisine gelmiştir. Hızlı bir şekilde tetkikleri yapılmış ve beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınmıştır. Kendisini dün akşam bizzat ziyaret ettim. Bilinci açık ve iletişim kurabiliyordu. Yakın takip ettiğimizi kendisine bildirdik ve şu anda da yakın takibimiz devam etmektedir. Bu beyin damar hastalığı seyri açısından hafif gayet hasar vermeden atlatılabildiği gibi daha ağır sonuçlar da doğurabileceğinden birkaç gün daha yakın takibi gerekmektedir. Gerekli önlemleri aldık ve tedavisine başladık. Hastamızın bilinci açık. Herkese selamı var, saygılar sunuyor. Teşekkür ediyor. Şu anda hastanemiz tüm doktor ve ekipmana sahiptir. Böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekiyor. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz. Hastamızda böyle bir durum yok. Ancak gelişebileceği endişesiyle yakın takip ve tedavi ediyoruz" dedi.

Kadir İnanır'ın hastalığı ne?

İnanır'ın tedavisini sürdüren Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ise beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle hastasının takip edildiğini belirterek, "Kadir İnanır, 3 yıl önce de benzer bir sıkıntı yaşamış. Yine aynı şekilde bir beyin damar tıkanıklığı olduğundan şüpheleniyoruz. Bu hastalıklarda birkaç gün geçmeden, tablo netleşmeden bir şey söylemek mümkün değil. Kendisi istirahat etmesi ve dinlenmesi amacıyla servisimizde takibimize devam ediyoruz" diye konuştu.

Kadir İnanır kimdir?

Kadir İnanır 15 Nisan 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Usta isim 2021 itibari ile 72 yaşındadır.

Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi.

1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu.[1] Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.

Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır.

5. Altın Koza Film Festivali'nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990'da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu. 1998 yılında Flash TV'de 8 ay boyunca ana haber bülteni sunmuştur.

Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkân Şoray'la yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı.

2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.

Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.

Kadir İnanır'ın filmleri

1968 Dertli Gönlüm

1968 Kumcu Ali Yaşar Kumcu Ali Yaşar

1968 Yedi Adım Sonra

1969 Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm Kuleli Orhan

1969 Yaralı Kalp Ersin

1969 Çılgınlar Cehennemi Murat

1970 Ankara Ekspresi Maximillian

1970 Dağların Kartalı Kerem/Serçe

1970 Dört Kabadayı

1970 Kara Gözlüm Kenan

1970 Meçhul Kadın Murat Acar

1970 Yemen'de Bir Avuç Türk Mülazım Ahmet

1971 Aslanlar Kükreyince

1971 Azrailin Beş Atlısı Kartal

1971 Kadifeden Kesesi Ali

1971 Kara Gün Ali

1971 Kerem İle Aslı Kerem

1971 Mualla Cevat Kartal

1971 Tophaneli Ahmet Ahmet

1971 Unutulan Kadın Kenan Haloğlu

1971 Üç Arkadaş Murat

1972 Asi Gençler Savaş Tekin

1972 Seks Ve Cinayet Yılmaz

1972 Baskın Yedi Bela Salim

1972 Dönüş İbrahim

1972 Hesapta Bu Yoktu

1972 Kanlı Para Murat

1972 Kopuk Kopuk Ali

1972 Leyla İle Mecnun Ali

1972 Paprika Gaddarın Aşkı Kadir

1972 Tophaneli Murat Murat

1972 Utanç Kemal

1972 Uçurum Ömer

1972 Vahşi Arzu Vahşi Arzu

1972 Vur

1972 İnsafsızlar

1973 Anadolu Ekspresi Halil Uysal

1973 Arap Abdo Arap Abdo

1973 Bitirim Kardeşler Ali

1973 Bitirim Sosyetede Ali

1973 Ezo Gelin Ali

1973 Gazi Kadın / Nene Hatun Ahmet

1973 Hayat Bayram Olsa Doğan Barutoğlu

1973 Kambur Ali

1973 Yaban Yaban Ali

1973 Ölüme Koşanlar Nuri

1974 Almanyalı Yarim Murat

1974 Askerin Dönüşü Ali

1974 Bir Yabancı Ali

1974 Ceza Ali

1974 Enayi Metin

1974 Korkusuzlar Metin

1974 Sahipsizler Gaddar

1974 Sensiz Yaşanmaz Topal Kemal Tekin

1974 Uyanık Kardeşler Doğan

1974 Yazık Oldu Yarınlara Tayfun

1975 Baldız Hasan Terbasan

1975 Köprü Ahmet

1975 Pisi Pisi Sinan

1975 Yatak Hikayemiz Tarık

1976 Alev Yağmur

1976 Bodrum Hâkimi Ömer

1976 Can Pazarı Murat

1976 Delicesine Şevket

1976 Deprem / Aşk ve Nefret Ahmet

1976 Devlerin Aşkı Tarık

1976 Silahlara Veda Ali Duran

1976 Taksi Şoförü Mehmet

1976 İki Kızgın Adam Murat

1977 Ana Ocağı Kadir Aksoy

1977 Dila Hanım Karadağlı Rıza

1977 Fırtına Fırtına

1977 Kan Deli Kadir

1977 Selvi Boylum Al Yazmalım İlyas

1977 Silah Arkadaşları Murat

1977 Tövbekar Küçükpazarlı Murat

1978 Cevriyem Ahmet

1978 Derviş Bey Derviş

1978 Düzen Adanalı Kemal

1978 Evlidir Ne Yapsa Yeridir Mecnun

1978 Hedef Cengiz

1979 Doktor Ali Gönenç

1979 Fırat Fırat

1979 Gazeteci Kemal

1979 İstanbul 79 Ömer

1979 İsyan Apo

1981 Ah Güzel İstanbul Kamil

1981 Kırık Bir Aşk Hikayesi Fuat

1982 Amansızlar

1982 Aşkların En Güzeli Kadir

1982 Elveda Dostum Dursun

1982 Tomruk Kürşat Çavuş

1982 Yürek Yarası Davut

1983 Bedel Avukat Kemal

1983 Kurban Şahin Kara

1984 Balayı Kemal

1984 Bir Yudum Sevgi Cemal

1984 Güneş Doğarken Kara Davut

1984 Yabancı İmrahor'lu Kadir

1984 İmparator Mardinli Kadir

1985 Amansız Yol Hasan

1985 Ateş Dağlı Ateşdağlı Bekir

1985 Seyyid Seyyid

1985 Yaz Bitti Savaş

1985 Yılanların Öcü Kara Bayram

1985 Ölüm Yolu Mehmet

1986 Dikenli Yol Hüseyin

1986 Güneşe Köprü Musa

1986 Hayat Köprüsü Metin

1986 Sen Türkülerini Söyle Hayri

1986 Sevgi Çıkmazı Kadir

1986 Sultanoğlu Murat

1986 Suçumuz İnsan Olmak Nuri

1986 Umut Sokağı Ali Silvan

1986 Yarın Ağlayacağım Kemal

1987 72. Koğuş Ahmet Kaptan

1987 Katırcılar Rüstem

1987 Küçüğüm

1987 Menekşeler Mavidir Orhan

1987 Sen De Yüreğinde Sevgiye Yer Aç Ali İhsan

1987 Yaralı Can

1987 Yarınsız Adam Cemal

1988 Bir Beyin Oğlu Bekir

1988 Emanet Tahir

1988 Hüzün Çemberi Kemal

1988 Yedi Uyuyanlar Çetin

1989 Acılar Paylaşılmaz Avukat Erdoğan

1989 Filim Bitti

1989 Karılar Koğuşu Murat

1989 Kavgamız Kemal Bostancı

1989 Medcezir Manzaraları Erol Ersoy

1990 Darbe

1990 Eskici ve Oğulları Mehmet

1990 Sayın Başkan Şafak

1990 Tatar Ramazan Tatar Ramazan

1991 Ah Gardaşım Haşmet

1991 Aldatacağım Savaş Pınarlı

1991 Umut Hep Vardı Şahan

1992 Tatar Ramazan Sürgünde Tatar Ramazan

1994 Aşk Ölümden Soğuktur Ali

2000 Komser Şekspir Komiser Cemil

2002 Gönderilmemiş Mektuplar Cem

2006 Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener Nakip Ali

2008 Son Cellat Bayram

2011 Ünye de Fatsa Arası Kendisi

2012 Elveda Katya Yunus

2013 "Geç Gelen Ödüller" Kendisi

2014 Sinemada İstanbul : Kadrajdaki Şehir Kendisi

2019 Kapı Yakup

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.