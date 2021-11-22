Kadir İnanır'ın rahatsızlığı ne? Kadir İnanır'ın hastalığı ne? Kadir İnanır neden yoğun bakıma alındı?
Kadir İnanır neden yoğun bakıma alındı? Kadir İnanır'ın rahatsızlığı ne? Kadir İnanır'ın hastalığı ne? Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği açıklanmıştı. Pamukkale Üniversitesi hastanesinden yapılan son dakika açıklamasında Kadir İnanır'ın akşam üzeri ameliyata alındığı ve halen yoğun bakında olduğu ifade edildi. Usta sanatçının sevenleri hastaneye akın etti. Hastane önünde Kadir İnanır'dan gelecek olumlu haber bekleniyor. Peki Kadir İnanır neden hastaneye kaldırıldı?
2021-11-22 09:24:19
Kadir İnanır neden yoğun bakıma alındı? Kadir İnanır'ın rahatsızlığı ne? Kadir İnanır'ın hastalığı ne? Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran efsane isim Kadir İnanır sevenlerini korkuttu. Kadir İnanır dün Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine kaldırılan Kadir İnanır ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi nöroloji servisinde gözetim altında tutulan Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine ameliyata alındığı açıklandı. Hastanedn yapılan açıklamada "Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
Kadir İnanır neden yoğun bakıma alındı?
Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Kadir İnanır'ın herkese selam ve sevgilerini ilettiğini belirterek, "Dün saat 17.00 civarında büyük sanatçımız Kadir İnanır hastanemiz acil servisine gelmiştir. Hızlı bir şekilde tetkikleri yapılmış ve beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınmıştır. Kendisini dün akşam bizzat ziyaret ettim. Bilinci açık ve iletişim kurabiliyordu. Yakın takip ettiğimizi kendisine bildirdik ve şu anda da yakın takibimiz devam etmektedir. Bu beyin damar hastalığı seyri açısından hafif gayet hasar vermeden atlatılabildiği gibi daha ağır sonuçlar da doğurabileceğinden birkaç gün daha yakın takibi gerekmektedir. Gerekli önlemleri aldık ve tedavisine başladık. Hastamızın bilinci açık. Herkese selamı var, saygılar sunuyor. Teşekkür ediyor. Şu anda hastanemiz tüm doktor ve ekipmana sahiptir. Böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekiyor. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz. Hastamızda böyle bir durum yok. Ancak gelişebileceği endişesiyle yakın takip ve tedavi ediyoruz" dedi.
Kadir İnanır'ın hastalığı ne?
İnanır'ın tedavisini sürdüren Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ise beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle hastasının takip edildiğini belirterek, "Kadir İnanır, 3 yıl önce de benzer bir sıkıntı yaşamış. Yine aynı şekilde bir beyin damar tıkanıklığı olduğundan şüpheleniyoruz. Bu hastalıklarda birkaç gün geçmeden, tablo netleşmeden bir şey söylemek mümkün değil. Kendisi istirahat etmesi ve dinlenmesi amacıyla servisimizde takibimize devam ediyoruz" diye konuştu.
Kadir İnanır kimdir?
Kadir İnanır 15 Nisan 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Usta isim 2021 itibari ile 72 yaşındadır.
Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi.
1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu.[1] Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.
Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır.
5. Altın Koza Film Festivali'nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990'da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu. 1998 yılında Flash TV'de 8 ay boyunca ana haber bülteni sunmuştur.
Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkân Şoray'la yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı.
2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.
Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.
Kadir İnanır'ın filmleri
1968 Dertli Gönlüm
1968 Kumcu Ali Yaşar Kumcu Ali Yaşar
1968 Yedi Adım Sonra
1969 Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm Kuleli Orhan
1969 Yaralı Kalp Ersin
1969 Çılgınlar Cehennemi Murat
1970 Ankara Ekspresi Maximillian
1970 Dağların Kartalı Kerem/Serçe
1970 Dört Kabadayı
1970 Kara Gözlüm Kenan
1970 Meçhul Kadın Murat Acar
1970 Yemen'de Bir Avuç Türk Mülazım Ahmet
1971 Aslanlar Kükreyince
1971 Azrailin Beş Atlısı Kartal
1971 Kadifeden Kesesi Ali
1971 Kara Gün Ali
1971 Kerem İle Aslı Kerem
1971 Mualla Cevat Kartal
1971 Tophaneli Ahmet Ahmet
1971 Unutulan Kadın Kenan Haloğlu
1971 Üç Arkadaş Murat
1972 Asi Gençler Savaş Tekin
1972 Seks Ve Cinayet Yılmaz
1972 Baskın Yedi Bela Salim
1972 Dönüş İbrahim
1972 Hesapta Bu Yoktu
1972 Kanlı Para Murat
1972 Kopuk Kopuk Ali
1972 Leyla İle Mecnun Ali
1972 Paprika Gaddarın Aşkı Kadir
1972 Tophaneli Murat Murat
1972 Utanç Kemal
1972 Uçurum Ömer
1972 Vahşi Arzu Vahşi Arzu
1972 Vur
1972 İnsafsızlar
1973 Anadolu Ekspresi Halil Uysal
1973 Arap Abdo Arap Abdo
1973 Bitirim Kardeşler Ali
1973 Bitirim Sosyetede Ali
1973 Ezo Gelin Ali
1973 Gazi Kadın / Nene Hatun Ahmet
1973 Hayat Bayram Olsa Doğan Barutoğlu
1973 Kambur Ali
1973 Yaban Yaban Ali
1973 Ölüme Koşanlar Nuri
1974 Almanyalı Yarim Murat
1974 Askerin Dönüşü Ali
1974 Bir Yabancı Ali
1974 Ceza Ali
1974 Enayi Metin
1974 Korkusuzlar Metin
1974 Sahipsizler Gaddar
1974 Sensiz Yaşanmaz Topal Kemal Tekin
1974 Uyanık Kardeşler Doğan
1974 Yazık Oldu Yarınlara Tayfun
1975 Baldız Hasan Terbasan
1975 Köprü Ahmet
1975 Pisi Pisi Sinan
1975 Yatak Hikayemiz Tarık
1976 Alev Yağmur
1976 Bodrum Hâkimi Ömer
1976 Can Pazarı Murat
1976 Delicesine Şevket
1976 Deprem / Aşk ve Nefret Ahmet
1976 Devlerin Aşkı Tarık
1976 Silahlara Veda Ali Duran
1976 Taksi Şoförü Mehmet
1976 İki Kızgın Adam Murat
1977 Ana Ocağı Kadir Aksoy
1977 Dila Hanım Karadağlı Rıza
1977 Fırtına Fırtına
1977 Kan Deli Kadir
1977 Selvi Boylum Al Yazmalım İlyas
1977 Silah Arkadaşları Murat
1977 Tövbekar Küçükpazarlı Murat
1978 Cevriyem Ahmet
1978 Derviş Bey Derviş
1978 Düzen Adanalı Kemal
1978 Evlidir Ne Yapsa Yeridir Mecnun
1978 Hedef Cengiz
1979 Doktor Ali Gönenç
1979 Fırat Fırat
1979 Gazeteci Kemal
1979 İstanbul 79 Ömer
1979 İsyan Apo
1981 Ah Güzel İstanbul Kamil
1981 Kırık Bir Aşk Hikayesi Fuat
1982 Amansızlar
1982 Aşkların En Güzeli Kadir
1982 Elveda Dostum Dursun
1982 Tomruk Kürşat Çavuş
1982 Yürek Yarası Davut
1983 Bedel Avukat Kemal
1983 Kurban Şahin Kara
1984 Balayı Kemal
1984 Bir Yudum Sevgi Cemal
1984 Güneş Doğarken Kara Davut
1984 Yabancı İmrahor'lu Kadir
1984 İmparator Mardinli Kadir
1985 Amansız Yol Hasan
1985 Ateş Dağlı Ateşdağlı Bekir
1985 Seyyid Seyyid
1985 Yaz Bitti Savaş
1985 Yılanların Öcü Kara Bayram
1985 Ölüm Yolu Mehmet
1986 Dikenli Yol Hüseyin
1986 Güneşe Köprü Musa
1986 Hayat Köprüsü Metin
1986 Sen Türkülerini Söyle Hayri
1986 Sevgi Çıkmazı Kadir
1986 Sultanoğlu Murat
1986 Suçumuz İnsan Olmak Nuri
1986 Umut Sokağı Ali Silvan
1986 Yarın Ağlayacağım Kemal
1987 72. Koğuş Ahmet Kaptan
1987 Katırcılar Rüstem
1987 Küçüğüm
1987 Menekşeler Mavidir Orhan
1987 Sen De Yüreğinde Sevgiye Yer Aç Ali İhsan
1987 Yaralı Can
1987 Yarınsız Adam Cemal
1988 Bir Beyin Oğlu Bekir
1988 Emanet Tahir
1988 Hüzün Çemberi Kemal
1988 Yedi Uyuyanlar Çetin
1989 Acılar Paylaşılmaz Avukat Erdoğan
1989 Filim Bitti
1989 Karılar Koğuşu Murat
1989 Kavgamız Kemal Bostancı
1989 Medcezir Manzaraları Erol Ersoy
1990 Darbe
1990 Eskici ve Oğulları Mehmet
1990 Sayın Başkan Şafak
1990 Tatar Ramazan Tatar Ramazan
1991 Ah Gardaşım Haşmet
1991 Aldatacağım Savaş Pınarlı
1991 Umut Hep Vardı Şahan
1992 Tatar Ramazan Sürgünde Tatar Ramazan
1994 Aşk Ölümden Soğuktur Ali
2000 Komser Şekspir Komiser Cemil
2002 Gönderilmemiş Mektuplar Cem
2006 Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener Nakip Ali
2008 Son Cellat Bayram
2011 Ünye de Fatsa Arası Kendisi
2012 Elveda Katya Yunus
2013 "Geç Gelen Ödüller" Kendisi
2014 Sinemada İstanbul : Kadrajdaki Şehir Kendisi
2019 Kapı Yakup
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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