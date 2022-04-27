Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı hangi vakitte saat kaçta kılınır? Kadir gecesi namazı kaç rekat? Mübarek Ramazan ayının sonlarına doğru geliniyor. Bereket ve rahmet ayı olan Ramazan ayının içinde yer alan Kadir Gecesi ise bu sene 27 Mayıs'a denk geldi. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde camiler dolup taşacak. Müslümanlar Kadir Gecesi namazının nasıl kılınacağını araştırmaya başladı. Kadir Gecesi namazı Kadir Suresi ile birlikte kılınıyor. İşte Kadir Gecesi namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığının detayları...

Mübarek Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Yer yüzünde milyonlarca Müslüman Ramazan ayının incisi Kadir Gecesi'ni karşıladı. Bin aydan daha hayırlı olduğu söylenen Kadir Gecesinde Müslümanlar camileri doduracak. Allah'a dua edip günahlarının bağışlanmasını isteyen Müslümanlar bu mübarek günde Kadir Gecesi namazının nasıl kılınacağını da araştırıyor. Peki Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı hangi vakitte saat kaçta kılınır? Kadir gecesi namazı kaç rekat kılınır? İşte Kadir Gecesi ibadetlerine dair detaylar...

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

27 Nisan 2022'de Kadir Gecesi idrak edilecek. Bu mübarek günde Kadir Gecesi namazının nasıl kılınacağı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İşte Kadir Gecesi namazının kılınışı;

Öncelikle Kadir Gecesi namazı için niyet edilmelidir. “Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber."

Kadir Gecesi namazı 4 rekattan veya 12 rekat şeklinde kılınabilir.

Kadir Gecesi namazı Kadir Suresi ile birlikte kılınmalıdır.

Namaz bitiminden sonra 100 defa İnşirah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

Birinci rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi, 2. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi, 3. rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi ve 4. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi şeklindedir.

Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur.

Selamdan sonra 11 defa “Allah-u Ekber, Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd” denir.

Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

Kadir Gecesinde nasıl ibadet edilir?

Temel olarak Kadir Gecesi'nde milyonlarca Müslüman ellerini Allah'a açacak dualar edecek, günahlarının bağışlanmasını isteyecek. Bu kutsal günde ülkemizde de camiler açık olacak. Kadir Gecesini yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur'ân okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirebiliriz.

Kadir Gecesi duası nasıl okunur?

Kadir Gecesi duası şöyledir: "Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa'fü anni" (Allah'ım sen affedersin ve affetmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla, diye dua et! buyurdu.)

Kadir Gecesi nedir?

Kuran'ın Hazreti Muhammet'e indirilmeye başlandığı gece olarak Müslümanlarca çok kutsal sayılan, ramazan ayının 27. gecesi. Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e (S.A.V) vahyedilmeye başlandığı gecedir.

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü'l-Kadr” şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur. .