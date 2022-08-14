Kadir Gecesi Edinilecek Olan Dualar Neler? Kadir Gecesi Duası

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece olarak adlandırılır. Kur'an'da Kadir gecesi ile ilgili ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir. Kadir gecesi duası nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Kadir gecesi okunacak olan dualar neler? İşte merak edilen detayları cevaplayacağız.