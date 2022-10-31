Kadir Ezildi'nin hastalığı ne? Küçük yaşlarda Kadir Ezildi hangi hastalığa yakalandı?

Kadir Ezildi'nin hastalığı ne? Son dönemlerin sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin yaptığı açıklamaların ardından sevenleri, hastalığının ne olduğunu araştırmaya başladı. Küçük yaşlarda Kadir Ezildi hangi hastalığa yakalandı? İşte detaylar...

Kadir Ezildi'nin hastalığı ne? Son dönemlerin sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin yaptığı açıklamaların ardından sevenleri, hastalığının ne olduğunu araştırmaya başladı. Küçük yaşlarda Kadir Ezildi hangi hastalığa yakalandı? İşte detaylar...

Kadir Ezildi'nin hastalığı ne?

Temizlik yarışmasıyla ünlenen Kadir Ezildi'nin hastalığı ortaya çıktı. Ezildi doğuştan FMF hastası olduğunu açıkladı. Ezildi'nin sevenleri meraklandı. Bu hastalığın açılımı ise Akdeniz Ateşi olarak biliniyor.

Kadir Ezildi'nin açıklaması

Kadir Ezildi konuyla ilgili açıklama yaptı. Ezildi; ''13 yaşıma kadar karnımda gaz var sanarak yaşadım. Bir sabah uyandım, ağrıdan yerimde duramıyorum. Benim ağrı eşiğim yüksektir. Başkası olsa o ağrıya dayanamazdı. Hastaneye gittiğimde apandisitimin patladığını öğrendim ve ameliyata alındım. Doktor sen 'FMF hastasısın' dedi. Ağrı tuttuğunda bütün organlarımı iltihap kapladığı için sancı yapıyormuş.'' açıklamasını yaptı.