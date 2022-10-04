Kadir Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu olayı ne? Kadir Doğulu'nun halleri Uraz Kaygılaroğlu'nun mimikleri

Kadir Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu olayı ne? Uraz Kaygılaroğlu'nun mimikleri ve Kadir Doğulu'nun halleri, özellikle Twitter gündeminde çok konuşuldu. O olayların capsleri yapıldı. İşte detaylar..

Kadir Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu olayı ne? Uraz Kaygılaroğlu'nun mimikleri ve Kadir Doğulu'nun halleri, özellikle Twitter gündeminde çok konuşuldu. O olayların capsleri yapıldı. İşte detaylar..

Kadir Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu olayı ne?

Ünlü yönetmen İsmail Akyazıcı ile Didem Keleş'in nişan töreni trendler arasına girdi.Çok konuşulan törende, Uraz Kaygılaroğlu ve Kadir Doğulu isimleri anıldı.

Kadir Doğulu'nun halleri Uraz Kaygılaroğlu'nun mimikleri

İsmail Akyazıcı ile Didem Keleş'in bu mutlu gününde yakın dostları yalnız bırakmadı ve nişana ünlü akın etti. Doğulu'nun yüzükleri öpmesi, nişan tepsisine para koymak için elini cebine atması, İsmail Akyazıcı'yla kafa tokuşturması olay oldu.

Doğulu bu hareketleri yaparken Uras kaygılaroğlu'nun bakışları, mimikleri ve gülmemek için kendini zor tutması da internette konuşuldu.