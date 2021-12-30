Kadınlarda bıyık çıkmasını önlemek için...

Hormonal ve genetik nedenlerden dolayı kadınlarda bıyık çıkması görülebiliyor. Bıyıklar ağda, ip, cımbız gibi yöntemlerle temizleniyor. Fakat zaman içerisinde tüyler koyu bir renk almaya başlayıp rahatsız edici bir boyuta ulaşıyor. Peki kadınlarda bıyık çıkması nasıl engellenir? Kararan bıyıklar ortadan kaldırmanın bir yolu var mı? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Dudak üstü tüyleri bıyık olarak adlandırılır. Hormonal ve genetik nedenlere bağlı olarak kadınlarda da bıyık çıkabilir. Ağda, lazer epilasyon veya cımbız gibi yöntemlerle dudak üstü alınır. Fakat bu tüyler alındıkça daha siyah bir şekilde çıkıp belirgin bir hale dönüşür. Ayrıca ağda gibi yöntemler ciltte sarkma, tahriş, kırışıklık ve kararma gibi sorunlara sebep olur. Doğal yöntemlerle bıyıkları yok edebileceğinizi biliyor muydunuz? Şeker, mercimek, nane yağı gibi doğal yöntemleri kullanarak dudak üstü tüylerinizi ortadan kaldırabilirsiniz.

Dudak üstü tüylerini yok eden şeker yöntemi

Çeyrek bardak suyu tencerede ısıtın ve içerisine iki bardak şeker ve yarım limonun suyunu ilave edin. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve beş dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Karışımı soğumaya bırakın. Tüylerinizin olduğu bölgeye bebek pudrası veya mısır nişastası sürün. Daha sonra macun kıvamına gelen karışımı sürün ve bez yardımıyla tüylerinizin çıkış yönünün tersine doğru çekin.

Dudak üstü tüylerini yok eden mercimek yöntemi

Bir avuç mercimeği öğütün ve macun kıvamına gelene kadar bal ilave edip güzel bir şekilde karıştırın. Elde ettiğiniz macunu bıyıklarınızın üzerine sürün ve bir müddet bekletin. Bu yöntemi haftada bir defa yapın.

Dudak üstü tüylerini yok eden nane yağı yöntemi

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu yüzde çıkan tüyleri azaltmak için nane çayı tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Nane çayı vücutta androjen hormonu üretimini azaltıyor ve bunun sonucunda yüzde oluşan tüylenmelerin azalmasına yardımcı oluyor. Bir tatlı kaşığı kuru naneyi bir bardağa koyun. Üstüne kaynar su ilave edin. Üzerini kapatıp, on dakika boyunca demlenmesini sağlayın. Naneyi süzün ve içerisine bir çay kaşığı bal ilave edin. Bu çayı her gün bir bardak tüketin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.