Kadınlar gönüllü askerlik yapabilir mi? TSK Gönüllü askerlik şartları

Kadınlar gönüllü olarak askerlik yapabilir mi? Nasıl başvurulur? Askerlik şartları nelerdir? Detaylar burada...

Erkekler zorunlu askerlik hizmetini yapmalıdır. Ancak kadınlar için bu zorunlu değildir. Ülkemizde kadınların askerlik yapma şansı var. Kadınlar gönüllü askerlik için başvurabilirler. Peki hangi şartları sağlamanız gerekiyor? Nasıl gönüllü olunur? Detaylar burada!

Kadınlar gönüllü askerlik yapabilir mi?

Askerlik kanununa göre erkeklerin zorunlu askerlik hizmeti vardır. Bunu yapmak için 20 yaşında olmalı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek bu görevi yapmak zorundadır. Kadınlar askerlik yapmak isterlerse askerliklerini gönüllü olarak yapabilirler. Buna Jandarma Genel Komutanlığı karar verir. Gönüllü askerlik yapmak isteyen kadınlar, gerekli belgeleri hazırladıktan sonra başvurabilir ve başvuru sonucu olumlu çıkarsa atandıkları ilde göreve başlayabilirler.

Gönüllü askerlik başvurusu

Türk Silahlı Kuvvetleri kadın askerleri eğitiyor. Askerliğini gönüllü olarak yapmak isteyen kadınlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinden başvuru yapabilirler. Rütbe olarak Astsubay ve Subay olarak atanır. Gönüllü kadın askerlerin şartlarından biri de 27 yaşını doldurmamış olmak ve ilköğretim diplomasına sahip olmaktır.

gönüllü askerlik hizmetini yapmak isteyen kadınlar, subay ve astsubay olarak görev yapabilirler. Bunun için belirli koşullar vardır. Bunlar; 27 yaşını doldurmamış, lisans mezunu, hukuki bir engeli bulunmamış, evli ise eşinin herhangi bir hukuki engeli bulunmamış olmalıdır. Fiziksel olarak; Vücutta faça izi kesik izi olmamalı, boy için 1.48-1.78 olmalıdır. Renk körlüğü veya şaşılık olmamalıdır.