Kadınbudu Köfte Nasıl Yapılır? Kadınbudu Köfte Tarifi Nedir?
Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte tarifleri neler? Kadınbudu köfte kaç kaloridir? Sofraların vazgeçilmez yemek çeşitlerinden kadınbudu köfte, yemek severler tarafından tarifi merak edilmekte. Kadınbudu köftenin tarifi hakkında detaylı araştırma yaptık. İşte detaylar…
2022-08-13 21:19:20
Kadınbudu Köfte Tarifi İçin Malzemeler
Köftesi için;
- 600g köftelik kıyma
- 1 adet iri kuru soğan
- 1 yumurta
- 1 kahve fincanı pirinç
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
Köfteleri bulamak için;
- 1/2 (yarım) çay bardağı galeta unu
- 1/2 (yarım) çay bardağı buğday unu
- 1 yumurta
Kızartmak için;
- 2-3 su bardağı sıvı yağ
Kadınbudu Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?
- Kadınbudu köftesi yapabilmek için öncelikle eldeki malzemeleri sırasına göre belirleyin.
- Ardından tezgahınızda bulunan kıymayı ikiye bölün.
- Daha sonra yanmaz tavanıza 2-3 kaşık su ve kıymayı ilave edin ve kavurun.
- Ocaktaki kıymayı ateşten almaya yakın rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanlarınızı ilave edin.
- Ardından 1 dk. kadar kavurup sonrasında kıymayı soğumaya bırakın.
- Diğer yandan da pirincinizi haşlayın.
- Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alın.
- Daha sonra yumurtayı ve baharatları üzerine ilave edin.
- Karışımlardan elde edilen köfte harcını iyice yoğurun.
- En az 2 saat kendini çekmesi ve dinlenmesi için buzdolabında bekletin.
- Kızartma aşamasında, yağı derin kızartma tenceresine alın.
- Köftelere iri oval şeklini verin.
- Köfteleri, önce un ve galeta unu ile harmanlanmış derin kâsede karışıma bulayınız.
- Ardından çırpılmış yumurtaya bulayın.
- Daha sonra kızgın yağda kızartın.
- Köfteleriniz hazır servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Kadınbudu Köfte Kaç Kalori?
Kadınbudu köfte, diyet yapanlar tarafından kalorisi merak edilmekte. Kadınbudu köftenin 100 gramında 253 kalori bulunmaktadır. Kadınbudu köftenin 1 porsiyonu (160 gr) 405 kaloridir. 1 adet (80 gr) kadınbudu köfte 203 kalori olarak hesaplanmıştır. Kadınbudu köftenin 100 gramı 14.35 gram karbonhidrat, 13.29 gram protein, 15.71 gram yağ, 0.94 gram lif içermektedir. .
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