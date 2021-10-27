Kadın üniversitesi nedir? Kadın üniversitesi açılacak mı? Kadın üniversitesi ne zaman açılacak?

Kadın üniversitesi nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de tamamının kadınlardan oluşacağı bir kadın üniversitesi konusunda incelemelerin yapıldığını ve kadın üniversitelerinin ülkemizde de açılacağını açıklamıştı. 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan kadın üniversiteleri konusuna 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer verildi. Peki Kadın üniversitesi açılacak mı? Kadın üniversitesi ne zaman açılacak? Kadın üniversiteleri 2022'de açılacak mı?

Kadın üniversitesi nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de tamamının kadınlardan oluşacağı bir kadın üniversitesi konusunda incelemelerin yapıldığını ve kadın üniversitelerinin ülkemizde de açılacağını açıklamıştı. 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan kadın üniversiteleri konusuna 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer verildi. Peki Kadın üniversitesi açılacak mı? Kadın üniversitesi ne zaman açılacak? Kadın üniversiteleri 2022'de açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2019'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Japonya'da Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde Fahri Doktora Unvanı verildi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada kadın üniversitelerine dair şu açıklamaları yapmıştı: "Japonya bu anlamda çok önemli bir örnek. 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız." Erdoğan'ın açıklamasının ardından kadın üniversitesi açılmasını bekleyen vatandaşlar Kadın üniversitesi açılacak mı? Kadın üniversitesi ne zaman açılacak? sorularını sormaya başladı.

Kadın üniversitesi nedir?

Kadın üniversitesi sadece kadınların girebileceği ve eğitim alacağı yüksek öğretim kurumu olacak.

Kadın üniversitesi açılacak mı?

Sadece kadınların girebileceği kadın üniversitesi projesinde yeni gelişmeler var. 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kadın üniversitelerine yer verildi. Programa göre 2022'de kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacak.

Kadın üniversitesi ne zaman açılacak?

Kadın üniversitelerinin ne zaman açılacağı henüz netlik kazanmadı ancak bu yönde inceleme ve akademik birim oluşturulması yönünde çalışmalar devam ediyor. Kadın üniversitesine gitmek isteyen adaylar bir an önce kadın üniversitelerinin açılmasını istiyor.

2019'da “Kadın Üniversitesi Eğitim Vakfı” kurulmuştu

Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından 26 Aralık 2019'da “Kadın Üniversitesi Eğitim Vakfı” kuruldu.

Akademik birimler oluşturulacak

Yükseköğretimde çeşitliliğin artıırılması hedefi doğrultusunda “Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır” denildi.

Sorumlu/işbirliği yapılacak kurumlar olarak YÖK ve üniversitelerin işaret edildiği projede, yürütülecek projeler ve faaliyetler başlı altında iki madde sıralandı:

Kız öğrencilerin ülkemizde farklı derecelerde yükseköğretime katılımları değerlendirilecek, sorun bulunan alanlar saptanacak ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirilecektir.

Kurulması planlanan kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.