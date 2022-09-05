Kadıköy Emlak Vergisi Nereye Ödenir? Kadıköy Belediyesi İletişim

Kadıköy Belediyesi iletişim adresleri neler? Kadıköy Belediyesi emlak vergisi borcu nereye ödenir? İstanbul Kadıköy ilçesinde bulunan Kadıköy Belediyesi hakkında en çok araştırılan konular arasında vergi ödemeleri ve imar sorgulama işlemleri gelmekte. Bu konular hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Kadıköy Emlak Vergisi Nereye Ödenir?

Kadıköy Belediyesi emlak vergisi ödemelerini anlaşmalı bankalardan, Akbank, Denizbank, Şekerbank, Teb ve Vakıfbank internet bankacılığından ya da veznelerinden T.C. Kimlik numarası ile online olarak ödeyebilirsiniz. Diğer ödeme kanalları; IBAN: (TR72 0001 5001 5800 7294 7139 93) numaralı belediyemiz hesabına T.C. Kimlik numaranızı yazarak Havale veya EFT yapabilirsiniz.

Kadıköy Belediyesi İmar Sorgulama

Kadıköy belediyesi imar sorgulama işlemleri için, https://webgis.kadikoy.bel.tr/imardurumu/ adresine gidiniz. Ardından Adres bilgileri alanlarını doldurun. Daha sonra ada/ parseli giriniz. Son olaraktan da ara seçeneğine tıklayın. Bu şekilde imar sorgulama işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

Kadıköy İletişim Bilgileri

Hasanpaşa Mah.

Fahrettinkerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy-İstanbul

0 216 5425000

[email protected]