Kadıköy’deki Gemlik Yürüyüşü'ne polis engeli! Çok sayıda gözaltı var

HDP'nin Gemlik Yürüyüşü için İstanbul-Kadıköy'de bir araya gelen kitleye müdahale edildiği, çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

HDP ve HDK'nın Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağını protesto etmek için "Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik'e Yürüyoruz" sloganıyla düzenlenmesi planlanan Gemlik Yürüyüşü'ne polis izin vermedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesine gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de Serasker Caddesi üzerinden toplanan grup Bahariye Caddesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirmek istedi ancak polis engel oldu.

HDP milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı Kadıköy'deki yürüyüşte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HDP'den yapılan açıklamada ise 30'dan fazla gözaltına alınan kişilerin bir listesi paylaşıldı.

Beştaş: Tecride karşı sesimizi kısamayacaksınız

Polisin uygulamasına sert tepki gösteren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise, "Bugün İstanbul Emniyeti bütün işi gücü bırakmış HDP'nin tecride karşı tutumunu, açıklamasını engellemeye çalışıyor. Sabahtan itibaren Kadıköy Emniyeti ve İstanbul Valiliği talimatlarıyla alenen suç işliyor. Milletvekillerini, halkı engelleyerek suç işlemeye devam ediyor. Şunu unutuyorlar; Sizin bu tutumunuz bizi engelleyemez, İmralı Ada Hapishanesi'ni savaşınızı devam ettirmek için tecrit altında tutuyorsunuz. Öcalan'a tecrit uygulayarak savaş politikanızı devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Bu engellemelerinizle milyonların barış ve tecride karşı sesini kısamayacaksınız" dedi.