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Kadıköy'de skandal görüntü!

TIMETURK / GENEL / Kadıköy'de skandal görüntü!

Kadıköy'de skandal görüntü!

İstanbul Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişi çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Görüntüler ise büyük tepki topladı.

2 Saat Önce
2021-07-12 11:09:28
Kadıköy'de skandal görüntü!

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Kadıköy'deki skandal görüntü tepkilere yol açtı. Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan grup, çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi daha sonra kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

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AK PARTİ'DEN GÖRÜNTÜLERE TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasını kınayarak, "Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan 2 kişinin, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunduğunu belirtti.

Çelik, "Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz" dedi.

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Altun: Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasına tepki gösterdi. Altuni "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabetler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir" dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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