Kaderimin Oyunu dizisi final mi yapıyor?

Kaderim Oyunu dizisi heyecan verici sahneleri ve ilginç senaryosuyla izleyicilerden tam not almış ve yayınlandığı günden beri severek izlenmiştir. Sezon sonuna yaklaşırken, kaderimin oyununun final yapıp yapmayacağı merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki Kaderimin Oyunu dizisi bitiyor mu?

Ekranların yeni gözde dizilerinden olan Kaderimin Oyun, heyecanlı sahneleri ve ilginç senaryosuyla izleyicilerden tam not aldı ve yayınlandığı günden beri sevgiyle izleniyor. Sezon sonuna yaklaşırken, Kaderimin Oyununun final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Her Cuma günü Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kaderim Oyunu dizisinin final yapacağı kesinleşti.

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği ve güzel oyuncular Öykü Karayel ve Meriç Aral ile oyuncu kadrosunda yer alan birbirinden değerli ve yetenekli oyuncuların yer aldığı yakışıklı oyuncular Sarp Apak ve Akın Akınözü'nün paylaştığı dizinin ikinci sezonu için Şubat ayında onaylandı. TV kanalıyla kamuoyuna duyuruldu. Fakat, aradan geçen süre zarfından yaşanan reyting oranlarındaki büyük düşüş sebebi ile Kaderimin Oyunu dizisinin Haziran ayı içerisinde final yaparak ekranlara veda etmesi kararı alınmıştır.