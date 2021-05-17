Kademeli normalleşmede nişan ve kına yasak mı? Nikah ve düğün serbest mi?

17 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar sürmesi planlanan kademeli normalleşme ile birlikte uygulanan kısıtlamalar güncellendi. Dünya evine girmek için tam kapanmanın bitmesini bekleyen binlerce kişi de kademeli normalleşmede nişan ve kına yasak mı? Kademeli normalleşmede nikah ve düğün serbest mi gibi soruları araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'kademeli normalleşme' genelgesinde, nikah törenleri hakkında kararlar da yer aldı. İşte kademeli normalleşmede nikah, nişan ve düğün yapmak isteyenleri ilgilendiren gelişmeler...

17 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar sürmesi planlanan kademeli normalleşme ile birlikte uygulanan kısıtlamalar güncellendi. Dünya evine girmek için tam kapanmanın bitmesini bekleyen binlerce kişi de kademeli normalleşmede nişan ve kına yasak mı? Kademeli normalleşmede nikah ve düğün serbest mi gibi soruları araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'kademeli normalleşme' genelgesinde, nikah törenleri hakkında kararlar da yer aldı. İşte kademeli normalleşmede nikah, nişan ve düğün yapmak isteyenleri ilgilendiren gelişmeler...

Kademeli normalleşme 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten başlayacak ve 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak. 2 hafta boyunca sürecek olan kademeli normalleşmede düğün nişan, kına gibi merasimler için de kararlar alındı. İçilkeri Bakanlığı kademeli normalleşmenin detaylarını paylaştı.

Kademeli normalleşmede nişan ve kına yasak mı?

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'kademeli normalleşme' genelgesinde, nikah törenleri hakkında kararlar yer aldı. Yayımlanan genelgede, evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına 1 Haziran'a kadar devam edileceği açıklandı.

Nikah ve düğün serbest mi?

Buna göre nikah kıymak serbest ancak düğün, nişan ve kına organizasyonları için yasaklar 1 Haziran'a kadar devam edecek. 1 Haziran sonrası düğün, nişan ve kına organizasyonları içinse yeni karar beklenecek.

Etkinlikler 1 Haziran sonrasına yasaklandı

Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Huzur evi ziyaretleri ne zaman başlayacak?

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.